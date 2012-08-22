پرداخت فطریه در شهرستان بهمئی 100درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی افزود: در روز عید سعید فطر مبلغ 20 میلیون ریال زکات فطریه مردم مومن و روزه دار توسط کمیته امداد این شهرستان جمع آوری شد.

وی بیان کرد: هشت پایگاه فعال برای جمع آوری زکات فطریه توسط کمیته امداد در این شهرستان دایر شد که استقبال خوبی نیز از این امر به عمل آمد.

محمدی افزود: زکات فطریه جمع آوری شده مردم توسط کمیته امداد این شهرستان، امسال 10 میلیون ریال افزایش داشته است که این نشان دهنده اعتماد و اعتقاد مردم به کمیته امداد است.

جمع آوری 63 میلیون ریال زکات فطریه در شهرستان بویراحمد

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد ازجمع آوری مبلغ 63 میلیون و 896 هزار ریال زکات فطریه در روز عید سعید فطر در این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری گفت: این مبلغ زکات فطریه از مجموع 64 صندوق در سطح شهرستان جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی بیان کرد: پرداخت فطریه موجب خشنودی مومنین روزه دار و دستگیری از مستمندان می شود و در هر دو حالت رضایت خداوند را در پی دارد.

توزیع 2.5 تن برنج بین مددجویان شهرستان دنا

مدیر کمیته امداد شهرستان دنا گفت: با مشارکت خیرین 2.5 تن برنج بین ایتام و نیازمندان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امینی افزود: در راستای اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان و طرح اکرام ایتام با مشارکت خیرین و با حضور مسئولان شهرستانی جهت اطعام روزه داران نیازمند این مقدار برنج توزیع شده است.

وی بیان کرد: این مقدار برنج به ارزش 62 میلیون و 500 هزار ریال به صورت سبد کالا بین 250 خانواده از ایتام و نیازمندان تحت حمایت توزیع شد.

امینی افزود: امید است با کمک خیرین و همکاری و همیاری مسئولان بتوانیم تمامی مشکلات ایتام و نیازمندان برطرف شود.