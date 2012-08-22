۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۳۹

سلیمانپور خبر داد:

کشف 10 تن مواد مخدر در رباط کریم طی سه سال گذشته

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار رباط کریم با بیان اینکه در سه سال گذشته 10 تن مواد مخدر در رباط کریم کشف شده گفت: این شهرستان نماد مقابله باسوداگران مرگ و مبارزه با مواد مخدر است .

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم سخن می گفت، اظهار داشت :فرمانداری رباط کریم امسال به عنوان فرمانداری نمونه کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر معرفی شد و بایدتلاش کنیم این عنوان در سالهای آتی هم حفظ شود.

فرماندار رباط کریم با قدردانی از تلاش های همه دستگاه ها در مقابله با عرضه مواد مخدر گفت: در سه سال گذشته 10 تن مواد مخدر در رباط کریم کشف شده است که البته هیچ کدام از کسانی که در این زمینه دستگیر شده اند بومی رباط کریم نبودند و این مواد را از چندین استان کشور انتقال داده و با درایت و اقتدار دستگاه های قضایی و انتظامی رباط کریم در این شهرستان دستگیر شده اند .

سلیمان پور افزود: همه این اقدامات برای اصلاح جامعه و نجات جوانان و فرزندان این مرز و بوم از چنگال این مواد خانمان برانداز انجام شده و با قدرت در راه مبارزه با مواد مخدر حرکت خواهیم کرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رباط کریم عنوان کرد: خوشبختانه در رباط کریم هیچ مرکز عمده و سازماندهی شده استعمال یا توزیع مواد مخدر وجود ندارد و با خرده فروشان مواد مخدر باید به شدت برخورد شود.

کمکهای مردم رباط کریم به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ارسال شد

فرماندار رباط کریم گفت: چند محموله از کمکهای اهدایی مردم و صاحبان صنایع شهرستان رباط کریم برای زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی ارسال شد.

بیژن سلیمان پور بیان کرد: مردم نوع دوست و مهرورز شهرستان رباط کریم از همان لحظات اولیه وقوع حادثه زلزله در چند شهر آذربایجان شرقی، برای کمک به زلزله زدگان اعلام آمادگی کردند و امروز دو کامیون اقلام مورد نیاز از قبیل پوشاک، پتو و لوازم بهداشتی و یک کامیون مواد غذایی به ارزش 250 میلیون ریال اهدایی خیرین و صاحبان واحدهای صنعتی به مناطق زلزله زده ارسال شد.

وی افزود: علاوه بر آن، کمکهای مردمی شهروندان توسط جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری و برای این امر اختصاص داده شده است.
 
سلیمان پور ادامه داد: کمک های نقدی و غیر نقدی دیگری نیزجمع آوری شده که روز پنجشنبه دوم شهریورماه با حضور مسئولین شهرستان رباط کریم در مناطق زلزله زده تقدیم مردم این خطه خواهد شد.
 
وضعیت آبرسانی در مارلیک بهبود می یابد
 
مدیر امور آبفای شهرستان ملارد گفت: با هدف بهبود وضعیت آبرسانی در مارلیک، یک حلقه چاه آب شرب در مارلیک وارد مدار می شود.

محمد رضا شمسایی فر افزود: این چاه با نظارت دفتر معاونت فنی ومهندسی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران و همکاری امور آبفای ملارد حفر، تجهیز و به بهره برداری رسید.

وی در خصوص مشخصات فنی چاه گفت: این چاه با عمق 200 متر در ضلع شمالی مارلیک در محدوده تالار آرام واقع شده که پس از استحصال توسط خط انتقال به طول 800 متر به مخازن ذخیره شماره 21 با حجم دو هزار متر مکعب و شماره 19 با حجم پنج هزار متر مکعبی مارلیک هدایت می شود.
 
این مسئول در ادامه افزود: چاه جدید الحفر مارلیک قابلیت برداشت 20 لیتر برثانیه را دارد و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل طرحهای عمرانی برای اجرای آن هزینه شده است.
 
بهره برداری از 9 حلقه چاه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال
 
موسی پرویزی مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با بیان این خبر گفت: با توجه به روند افزایش نیاز آبی در منطقه و همینطور مشترکین جدید در این محدوده بویژه در بخش مسکن مهر علی الخصوص شهر جدید پرند با برنامه ریزیهای انجام شده مقرر است تا در سال جاری 40 حلقه جاه حفاری و تجهیز و آماده بهره برداری شود که با اقدامات انجام گرفته در فاز اول 9 حلقه از چاهها آماده بهره برداری شد .

رییس هیئت مدیره شرکت آبفای استان تهران افزود: با بهره برداری از این 9 حلقه چاه 260 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبی منطقه اضافه می شود که مجموعا برای این طرح 12 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

پرویزی با ابراز خرسندی از اتمام فاز اول این طرح اذعان کرد: 5 حلقه از این چاهها (در نصیرشهر،کهریزک و کنارگذر کانال محمدیه،) تازه حفاری شده و 4 حلقه چاه دیگر نیز مربوط به جابجایی و تغییر محل چاه ها در شهرهای رباط کریم،نسیم شهر و کهریزک است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی بعمل آمده 40 حلقه چاه( شامل چاه های جدید و چاه های جایگرین) تا پایان سال حفاری و تجهیز شده و به مرحله بهره برداری خواهد رسید که در حال حاضر تملک زمین انجام و مجوزهای حفاری تمامی این چاهها از شرکت آب منطقه ای تهران اخذ شده و بخش اعظمی از پیمانکاران مربوطه نیز شناسایی شده اند.

