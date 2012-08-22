کشف 10 تن مواد مخدر در رباط کریم طی سه سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم سخن می گفت، اظهار داشت :فرمانداری رباط کریم امسال به عنوان فرمانداری نمونه کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر معرفی شد و بایدتلاش کنیم این عنوان در سالهای آتی هم حفظ شود.

فرماندار رباط کریم با قدردانی از تلاش های همه دستگاه ها در مقابله با عرضه مواد مخدر گفت: در سه سال گذشته 10 تن مواد مخدر در رباط کریم کشف شده است که البته هیچ کدام از کسانی که در این زمینه دستگیر شده اند بومی رباط کریم نبودند و این مواد را از چندین استان کشور انتقال داده و با درایت و اقتدار دستگاه های قضایی و انتظامی رباط کریم در این شهرستان دستگیر شده اند .

سلیمان پور افزود: همه این اقدامات برای اصلاح جامعه و نجات جوانان و فرزندان این مرز و بوم از چنگال این مواد خانمان برانداز انجام شده و با قدرت در راه مبارزه با مواد مخدر حرکت خواهیم کرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رباط کریم عنوان کرد: خوشبختانه در رباط کریم هیچ مرکز عمده و سازماندهی شده استعمال یا توزیع مواد مخدر وجود ندارد و با خرده فروشان مواد مخدر باید به شدت برخورد شود.

کمکهای مردم رباط کریم به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ارسال شد

فرماندار رباط کریم گفت: چند محموله از کمکهای اهدایی مردم و صاحبان صنایع شهرستان رباط کریم برای زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی ارسال شد.

بیژن سلیمان پور بیان کرد: مردم نوع دوست و مهرورز شهرستان رباط کریم از همان لحظات اولیه وقوع حادثه زلزله در چند شهر آذربایجان شرقی، برای کمک به زلزله زدگان اعلام آمادگی کردند و امروز دو کامیون اقلام مورد نیاز از قبیل پوشاک، پتو و لوازم بهداشتی و یک کامیون مواد غذایی به ارزش 250 میلیون ریال اهدایی خیرین و صاحبان واحدهای صنعتی به مناطق زلزله زده ارسال شد.

وی افزود: علاوه بر آن، کمکهای مردمی شهروندان توسط جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری و برای این امر اختصاص داده شده است.

سلیمان پور ادامه داد: کمک های نقدی و غیر نقدی دیگری نیزجمع آوری شده که روز پنجشنبه دوم شهریورماه با حضور مسئولین شهرستان رباط کریم در مناطق زلزله زده تقدیم مردم این خطه خواهد شد.

وضعیت آبرسانی در مارلیک بهبود می یابد

مدیر امور آبفای شهرستان ملارد گفت: با هدف بهبود وضعیت آبرسانی در مارلیک، یک حلقه چاه آب شرب در مارلیک وارد مدار می شود.