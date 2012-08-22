کشف 10 تن مواد مخدر در رباط کریم طی سه سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم سخن می گفت، اظهار داشت :فرمانداری رباط کریم امسال به عنوان فرمانداری نمونه کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر معرفی شد و بایدتلاش کنیم این عنوان در سالهای آتی هم حفظ شود.
فرماندار رباط کریم با قدردانی از تلاش های همه دستگاه ها در مقابله با عرضه مواد مخدر گفت: در سه سال گذشته 10 تن مواد مخدر در رباط کریم کشف شده است که البته هیچ کدام از کسانی که در این زمینه دستگیر شده اند بومی رباط کریم نبودند و این مواد را از چندین استان کشور انتقال داده و با درایت و اقتدار دستگاه های قضایی و انتظامی رباط کریم در این شهرستان دستگیر شده اند .
سلیمان پور افزود: همه این اقدامات برای اصلاح جامعه و نجات جوانان و فرزندان این مرز و بوم از چنگال این مواد خانمان برانداز انجام شده و با قدرت در راه مبارزه با مواد مخدر حرکت خواهیم کرد.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر رباط کریم عنوان کرد: خوشبختانه در رباط کریم هیچ مرکز عمده و سازماندهی شده استعمال یا توزیع مواد مخدر وجود ندارد و با خرده فروشان مواد مخدر باید به شدت برخورد شود.
کمکهای مردم رباط کریم به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ارسال شد
فرماندار رباط کریم گفت: چند محموله از کمکهای اهدایی مردم و صاحبان صنایع شهرستان رباط کریم برای زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی ارسال شد.
بیژن سلیمان پور بیان کرد: مردم نوع دوست و مهرورز شهرستان رباط کریم از همان لحظات اولیه وقوع حادثه زلزله در چند شهر آذربایجان شرقی، برای کمک به زلزله زدگان اعلام آمادگی کردند و امروز دو کامیون اقلام مورد نیاز از قبیل پوشاک، پتو و لوازم بهداشتی و یک کامیون مواد غذایی به ارزش 250 میلیون ریال اهدایی خیرین و صاحبان واحدهای صنعتی به مناطق زلزله زده ارسال شد.
محمد رضا شمسایی فر افزود: این چاه با نظارت دفتر معاونت فنی ومهندسی آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران و همکاری امور آبفای ملارد حفر، تجهیز و به بهره برداری رسید.
رییس هیئت مدیره شرکت آبفای استان تهران افزود: با بهره برداری از این 9 حلقه چاه 260 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبی منطقه اضافه می شود که مجموعا برای این طرح 12 میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.
پرویزی با ابراز خرسندی از اتمام فاز اول این طرح اذعان کرد: 5 حلقه از این چاهها (در نصیرشهر،کهریزک و کنارگذر کانال محمدیه،) تازه حفاری شده و 4 حلقه چاه دیگر نیز مربوط به جابجایی و تغییر محل چاه ها در شهرهای رباط کریم،نسیم شهر و کهریزک است.
وی اظهار داشت: با برنامه ریزی بعمل آمده 40 حلقه چاه( شامل چاه های جدید و چاه های جایگرین) تا پایان سال حفاری و تجهیز شده و به مرحله بهره برداری خواهد رسید که در حال حاضر تملک زمین انجام و مجوزهای حفاری تمامی این چاهها از شرکت آب منطقه ای تهران اخذ شده و بخش اعظمی از پیمانکاران مربوطه نیز شناسایی شده اند.
