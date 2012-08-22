نمایشگاه فعالیتهای مساجد در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا قاسمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در هفته جهانی مساجد دهها برنامه در این استان اجرا می شود.

وی بیان کرد: همایش علمی مساجد جهان اسلام در روز پنجم هفته مساجد و همچنین نشست تخصصی مهدویت و کارگاه آموزشی عفاف و حجاب نیز در این هفته برگزار خواهد شد.

قاسمی افزود: کارگاه قطعات ادبی با محوریت شعر آئینی و جشنواره قرآنی نیز در طول هفته مساجد در این استان برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: حدود 900 مسجد در مناطق شهری و روستایی این استان وجود دارد که این میزان متناسب با جمعیت استان نیست.

قاسمی خواستار تلاش مردم و مسئولین برای ساخت مسجد در روستاهای و محله های فاقد مسجد در استان شد.