کمک 60 میلیونی سارویها به کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبربریمانی اظهار داشت: مردم ساری در حاشیه برگزاری نماز عید سعید فطر در مساجد مبلغ 60 میلیون تومان فطریه سادات و غیر سادات بصورت نقدی و کالا و مبلغ 2 میلیون تومان کفاره غیر عمد به کمیته امداد پرداخت کردند.



مدیر کمیته امداد ساری، رشد قابل ملاحظه کمکهای مردمی به این نهاد را گویای اعتماد مردم به این نهاد دانست.



وی با اشاره به وقوع زلزله در استان آذربایجان افزود: مردم نوعدوست ساری بیش از 20 میلیون تومان بصورت نقدی و غیر نقدی برای آسیب دیدگان زلزله آذربایجان و چهار میلیون تومان برای کمک به مردم مظلوم فلسطین اهدا نمودند تا در اسرع وقت در امور مربوطه کارسازی گردد.



آغاز ثبت نام مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی در آمل



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل از آغاز ثبت نام مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی و اذان از سوی این اداره از روز گذشته دراین شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام حسین مهدیان گفت: ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در این مسابقات فرهنگی و دینی تا 31 شهریور ادامه خواهد داشت.



وی افزود: مسابقات در دو رده سنی کمتر از 16 سال و بالای 16 سال در سطح برادران و خواهران برگزار می شود که زمان برگزاری این مسابقات در روزهای 4 و 5 مهر است.



هفته دولت یادآور خدمتگزاری باهنر و رجایی



مهدی عباسی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: هفته دولت یاد آورخدمتگزاری های شهیدان بزرگ رجائی و باهنر است.

وی افزود: هفته اول شهریور که با نام و یاد شهیدان والا مقام رجایی و باهنر مزین و بنام هفته دولت نامگذاری شده مجالی است تا بتوان ابعاد مختلف زندگی این دو شخصیت را برای مردم بیشتر بیان کرد تا مردم نسبت به آنها و خدمات ارزنده این دو شهید بزرگوار رجائی و باهنر شناخت مضاعفی پیدا کنند.

این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: دولت خدمتگزار شهید رجایی و باهنر باید الگویی برای تمامی دولتمردان و خدمتگزاران مردم قرار گیرد و باید از خدماتشان تجلیل شود.

تاکید بر توجه بیشتر به کتابخانه های عمومی



محمد اسماعیل امامزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران هفته کتاب را دوران طلایی استفاده از فرصت ها برای ترویج کتاب و به نتیجه رساندن تلاشههای یکساله در این حوزه عنوان کرد و گفت: هفته کتاب ، فرصت مناسبی بوده تا ضمن معرفی حوزه تخصصی کارهایمان در مجموعه کتابخانه های عمومی، از اقبال جامعه برای تشریح این برنامه ها و جذب افراد به کتابخانه ها استفاده کنیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تمامی فرصت ها برای انجام هرچه بهتر برنامه ها در هفته کتاب افزود: از همکاران می خواهیم با دقت و هوشمندی توام با ابتکار، دربرنامه ریزی های خود جامعه هدف را در نظر داشته باشند.

دبیر سند نهضت مطالعه مفید تصریح کرد: باید به دنبال این بود که با بررسی برنامه سال های گذشته ضمن تقویت نقاط قوت و آسیب شناسی ضعف ها، برنامه های جدیدتر و قویتری برای امسال طراحی کرد.

جذب 100 درصد اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد قائم شهر



مهرداد ایرانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر گفت: در سال 90 بالغ بر هزار و 300 مقاله توسط اعضای هیئت علمی این واحد در مجلات علمی معتبر و کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

وی افزود: دستیابی به نسبت 10 کتاب به ازای هر دانشجو، برگزاری موفقیت آمیز مراسم ویژه هفته پژوهش، اعزام بیش از 35 عضو هیئت علمی برای شرکت در کنفرانسهای علمی خارج از کشور، چاپ بیش از پنج عنوان کتاب، اجرا و خاتمه بیش از 150 طرح پژوهشی و برگزاری کارگاهها، کنفرانسها و مسابقات متعدد توسط دفتر علمی، ادبی و هنری دانشجویی و باشگاه پژوهشگران جوان اعم موفقیت های پژوهشی دانشگاه قائم شهر در سالجاری است.