رئیس پلیس منطقه ای در افغانستان اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات افغانی گزارش دادند که یک رئیس پلیس منطقه ای پس از آنکه یکی از نیروهایش یک سرباز ناتو را تیرباران کرد، اخراج شد.

اخراج این مقام افغانی درحالیست که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: آمریکا باید اقدامات بیشتری را برای حفاظت از جان نظامیان پس از گسترش موج حملات علیه نظامیان از سوی پلیس افغانستان که سبب کشته شدن 10 سرباز آمریکایی در دو هفته گذشته شد، انجام دهد.

این اظهارات در جریان سفر ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به افغانستان مطرح شد که قرار بود با مقامات افغانی درباره کشتار نظامیان گفتگو کند.

افزایش تلفات نیروهای خارجی، مقامات غربی را به واکنش واداشته و اخیرا سخنگوی کاخ سفید نیز از وقوع چنین حوادثی ابراز نگرانی کرده است.