دو فیلمساز مطرح هالیوود از سیاستهای جنگ طلبانه اوباما انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، "مایکل مور" مستند ساز و "الیور استون" فیلمساز برجسته آمریکایی با انتشار نامه ای سرگشاده مراتب قدردانی خود را از "جولیان آسانژ" موسس ویکی لیکس به خاطر افشاگری هایش اعلام کردند.

این دو که از حامیان "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا بودند، اعمال فشار واشنگتن به آسانژ را محکوم کردند.

به نوشته این دو برنده اسکار، موسس ویکی لیکس به دلیل تهدیدهایی که از سوی دولت آمریکا حس می کند، برای نگرانی از انتقال خود به خاک این کشور دلایل کافی دارد.

استون و مور که در انتخابات پیشین از حامیان اوباما در برابر بوش بودند، سیاستهای جنگ طلبانه اوباما در عراق، افغانستان و یمن را به باد انتقاد گرفته و تاکید کردند دولت وی هیچ تفاوتی با دولت جمهوریخواهان به رهبری بوش ندارد.

آنها همچنین اقدام سفارت اکوادور در لندن برای پناه دادن به آسانژ را مورد ستایش قرار دادند. این دو که پس از 4 سال به منتقدان جدی اوباما تبدیل شده اند، از رسانه های آمریکا به خاطر کتمان وجه نفرت انگیز دولت وی انتقاد کردند.