اختصاص 360 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات سیل گلستان

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 13 میلیارد تومان در پیش نویس اول معاونت راهبردی رئیس جمهور برای جبران خسارت سیل استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در پیش نویس مصوبه جدید 23 میلیارد و 800 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

وی عنوان کرد: از مجموع 13 میلیارد تومان اعتبار اولیه یک میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و بقیه تسهیلات کم بهره است.

امامی گفت: قرار است مابقی اعتبارات مورد نیاز نیز بتدریج به استان ابلاغ شود.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان گفت: همچنین تلاش داریم سهم دستگاهها از سیل را مشخص کنیم تا بنوعی خسارات وارده را جبران کنیم.

نبود تعادل بین منابع و مصارف بانکی

وی نبود تعادل بین منابع و مصارف بانکی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: استان 31 هزار میلیارد ریال منابع بانکی دارد درحالیکه میزان مصارف و تسهیلات پرداختی بالای 60 هزار میلیارد ریال است.

وی بیان داشت: با اطلاعاتی که از معاونت راهبردی رئس جمهور اخذ شد، قرار بر این شد 450 میلیارد تومان مصوبه سفر استانی دولت برای تقویت بنگاههای زودبازده اقتصادی و ... به استان اختصاص داده شود.

اشتغال مهمترین بخش سرمایه گذاری مولد

امامی اشتغال را مهمترین بخش سرمایه گذاری مولد دانست و گفت: هر چه بیشتر سرمایه گذاری صورت گیرد، میزان تحقق اشتغال افزایش می یابد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا به مشکلات حوزه ورزش استان اشاره و اضافه کرد: در حوزه ورزش باید زیرساختها تقویت شود، زیرا گلستان دارای استعدادهای خوبی در این بخش است.

زیرساختهای نامناسب فرهنگی و ورزشی

وی عنوان کرد: استان در حوزه ورزش در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و با تحقق و ایجاد زیرساختها، شرایط عالی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به مسائل فرهنگی استان اشاره و اضافه کرد: گلستان یکی از استانهایی است که به لحاظ فرهنگی، هنری، ادبی و ...در کشور مطرح است ولی از نظر زیرساختهای مناسب محرومیتهایی دارد.