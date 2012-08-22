بهره برداری از نیمی از پروژه های مهر ماندگار بخش گاز گلستان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در مجموع در هفته دولت 111 پروژه گازرسانی در استان اجرایی می شود که تنها یک پروژه کلنگ زنی است.

وی اعتبار اجرای این طرح ها را 10 میلیارد و 760 میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: 110 پروژه گاز افتتاحی است.

وی عنوان کرد: از 30 پروژه مهر ماندگار بخش گاز استان، 50 تا 60 درصد آن در هفته دولت به بهره برداری می رسد که حدود 15 تا 16 روستا گازرسانی می شوند.

سنگدوینی بیان داشت: در هفته دولت گازرسانی به چهار روستا با اعتبار چهار میلیارد و 45 میلیون تومان مهیا شده که 23 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: گازرسانی به 56 واحد صنعتی با هزینه یک میلیارد و 160 میلیون تومان، گازرسانی به سه شهرک کردکوی، فاضل آباد و کلاله با یک میلیارد و 275 میلیون تومان از دیگر طرح هاست.

وی گفت: گازرسانی به دو جایگاه سی ان جی با اعتبار 150 میلیون تومان، گازرسانی به هفت شهرک مسکن مهر با 230 میلیون تومان، یک خط تغذیه در روستای سلطانعلی شهرستان گنبدکاووس با یک میلیارد و 200 تومان از دیگر موارد است.

سنگدوینی گفت: یک خط تغذیه از سیمین شهر به سمت آق قلا، اینچه برون، گنبد و علی آباد با سه میلیارد و 500 تومان اعتبار، آغاز عملیالت گازرسانی به روستای زیارت گرگان با اعتبار دو میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار از دیگر طرح هاست.