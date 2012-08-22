کلاس مربیگری آمادگی جسمانی و طناب زنی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاج مهر بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه ورزشهای همگانی استان گفت: با توجه به بررسیهای کارشناسی ویژه این هیئت مشخص شده که ورزشهای آمادگی جسمانی و طناب زنی در استان اردبیل نیاز به مربیانی با دانش روز دارند به همین جهت کلاسهای مربیگری این رشته ها در مرکز استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کلاسهای مربیگری ورزش های همگانی در سطوح مختلف برگزار می شود، تصریح کرد: تصمیمات و برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری دوره مربیگری ورزشهای همگانی موجب ارتقا سطح علمی و فنی این کلاسها ش ده بود که رضایت ناظران فدراسیون را به همراه داشت.

تاجمهر با بیان اینکه کلاس مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی طی شهریورماه در اردبیل برگزار می شود، افزود: این دوره ویژه آقایان و در جهت ارتقاء علمی و عملی مربیان برگزار می شود تا افرادی که می خواهند وارد جرگه مربیگری شوند در این دوره ها شرکت کنند.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 ملی طناب زنی اضافه کرد: این دوره در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود که ثبت نام آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شرایط شرکت در این دوره ها همانند دوره های دیگر مربیگری رشته های ورزشی است، ادامه داد: علاقمندان جهت شرکت در این رشته ها می توانند به هیئت ورزشهای همگانی استان واقع در ورزشگاه حجاب مراجعه و نسبت به ثبت نام دوره اقدام کنند.

