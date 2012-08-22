۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

افزایش بارش در سواحل خزر طی امروز و فردا

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: امروز درسواحل غربی ومرکزی خزر وطی روز پنجشنبه در سواحل مرکزی وشرقی خزر بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه های پیش یابی هواشناسی حاکی ازتقویت جریانات شمالی وگذر متناوب امواج تراز میانی جو، از نوار شمالی کشورطی 48 ساعت آینده است ازاین رو در سواحل شمالی بارش باران گاهی با رعدوبرق ووزش باد وکاهش دما پیش بینی می شود.

به گفته وی،در این مدت  دریای خزر مواج خواهد بود همچنین خلیج فارس طی امروز و روز پنج شنبه مواج می باشد.

امیدوار اظهار داشت: همچنین  دربرخی مناطق شمال غرب وارتفاعات البرز نیزافزایش ابر ورگبارورعد برق پراکنده رخ می دهد و امروز درسواحل غربی ومرکزی خزر وطی روز پنج شنبه در سواحل مرکزی وشرقی خزر بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روزهای پنج شنبه وجمعه برخی مناطق شمال شرق کشور نیز همراه با رگبارورعد برق خواهد بود و  از بعداز ظهر روز جمعه به تدریج از مقدار بارشها در سواحل شمالی کشور کاسته می شود ولی برمقداربارش ها درشمال غرب کشورافزوده می شود.

 وی افزود: طی سه روز آینده درشمال سیتان وبلوچستان،جنوب خراسان جنوبی وبرخی مناطق جنوب غرب وغرب کشورپدیده باد گردوخاک پیش بینی می شود.

