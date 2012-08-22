راه آهن گرگان اینچه برون ریل گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با خبرنگاران استان افزود: این طرح با حضور مهمان ویژه کشوری انجام می شود.

وی اظهار داشت: مسکن مهر، جاده جنگل گلستان، آبگیری سد کبودوال و افتتاح سد دانشمند و افتتاح چند بزرگراه در سطح استان از پروژه های بزرگ و در سطح ملی اجرا شده در استان است که با حضور مهمانان ویژه از تهران افتتاح می شوند .

قناعت اظهار داشت: همچنین از مجموع 829 پروژه 204 پروژه اقتصادی است که 198 پروژه قابل افتتاح و شش پروژه قابل کلنگ زنی است.

وی تصریح کرد: به این آمار باید تعداد هفت هزار و 100 واحد مسکن مهر در اراضی دولتی و خصوصی با اعتبار هزار و 562 میلیارد ریال را نیز اضافه کرد.



استاندار گلستان خاطرنشان کرد: با افتتاح و بهره برداری این پروژه ها تعداد 2147 شغل در استان ایجاد خواهد شد.



وی اذعان داشت علاوه بر برنامه های افتتاح و کلنگ زنی، همایش ها و برنامه های فرهنگی متنوعی نیز در سطح استان تدارک دیده شده که با حضور استاندار و معاونان وی برگزار خواهد شد.



