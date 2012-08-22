1300 دانش آموز قائم شهری پایه ششم ابتدایی را آغاز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امیری گفت: در راستای برقراری نظام جدید، آموزش و پرورش قائم شهر با برنامه ریزی مناسب بدون هیچ مشکلی در زمینه نیروی انسانی و فضا به استقبال نظام جدید آموزشی خواهد رفت.



مدیر آموزش و پرورش قائم شهر افزود: سه هزار و 300 دانش آموز این شهرستان در 60 کلاس پایه ششم را آغاز خواهند کرد.



وی با بیان اینکه تمامی معلمان پایه ششم دوره ضمن خدمت را گذراندند افزود: ساعات آموزش ضمن خدمت معلمان این پایه های دوم و ششم ابتدایی به اتمام رسید.

جشن آغاز سال تحصیلی 12 هزار دانش آموز مازنی در مدارس قرآنی



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران گفت: 12 هزار دانش آموز استان، آغاز سال تحصیلی را در مدارس قرآنی جشن می گیرند.

حسین کمالی گفت: با آغاز شهریور ماه و نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس 50 مدرسه قر آنی برای شروع فعالیت خود آمادگی کامل دارند.



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تمامی مدارس قرآنی مازندران تا مهر 91 هوشمند خواهند شد بیان داشت: با وجود فاصله یک ماهه تا آغاز بازگشایی مدارس تمام 50 مدرسه قرآنی ابتدایی سراسر استان تجهیز شده و برای آغاز سال تحصیلی آمادگی کامل دارند.



پذیرش 412 هزار مسافر فرهنگی در مراکز اسکان مازندران

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تاکنون 412 هزار و 26 نفر روز مسافر فرهنگی در مراکز اسکان استان پذیرش شدند افزود: با هماهنگی های انجام شده در تابستان امسال دو هزار و 156 کلاس درس در 296 مدرسه استان برای اسکان فرهنگیان آماده شد.



محمد علی امیری با اشاره به اینکه از ابتدای تابستان 137 هزار و 342 نفر در قالب 27 هزار و 817 خانوار فرهنگی در مدارس و مجتمع های رفاهی اسکان داده شدند تصریح کرد: امسال هزار و 139کلاس گروه الف برای اسکان فرهنگیان استان در نظر گرفته شده که به نسبت سال گذشته رشد 28 درصدی داشته است.



وی با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای هموطنان گفت: به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت گردشگری، آموزش و پرورش مازندران آماده پذیرش روزانه 20 هزار مسافر در ایام تابستان در تمامی شهرستان ها و مناطق استان است.



مازندران رتبه برتر کنکور فنی و حرفه ای و کار و دانش



مصطفی عابدی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت: 18 هزار دانش آموز سال سوم فنی و حرفه ای و کار دانش استان در آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال91 شرکت می کنند.



معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: داوطلبان برای شرکت در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه به رقابت می پردازند.



عابدی گفت: توزیع کارت های شرکت در آزمون کاردانی فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از روز گذشته برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.



توزیع 1.6 میلیون جلد کتب ابتدایی و پیش دانشگاهی در مازندران



حسن علی شیری، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: تاکنون یک میلیون و 615 هزار و 220 جلد کتاب دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی در استان توزیع شده است تا به موقع در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.



وی بیان داشت: از این تعداد یک میلیون و 346 هزار و 298 جلد کتاب دوره ابتدایی، 85 هزار و 922 جلد کتاب دوره پیش دانشگاهی و 183 هزار جلد کتب درسی دوره عمومی کاردانش است.



شیری افزود: در پایه اول ابتدایی 226 هزار و 10 جلد، دوم ابتدایی 85 هزار و 557 جلد ، پایه سوم ابتدایی 332 هزار و 376 جلد، پایه چهارم ابتدایی 329 هزار و 40 جلد ، پایه پنجم ابتدایی 333 هزار و 808 جلد و پایه ششم ابتدایی 39 هزار و 500 جلد کتاب به شهرستان ها و مناطق توزیع شد .