35 پروژه هفته دولت در مینودشت اجرایی می شوند

محمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 25 طرح افتتاح و 10 طرح عمرانی و تولیدی نیز کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: از مجموع طرح های افتتاحی دو طرح شامل اصلاح ضعف ولتاژ و خط 20 کیلو ولت، طرح هادی و طرح محوری و هشت پروژه افتتاحیه مربوط به بخش برق است.

وی عنوان کرد: دو طرح احداث کانال و آسفالت معابر شهری نیز مربوط به شهرداری است که افتتاح می شود و یک طرح مربوط به جایگاه سی ان جی شهرداری و شرکت نفت است.

عجم بیان داشت: افتتاحیه طرح کنترل سیل و جنگل کاری، دو طرح ویژه مسکن روستایی و اجرای طرح هادی، دو طرح امور آب از دیگر طرح هاست.

فرماندار مینودشت عنوان کرد: همچنین دو طرح افتتاحی مربوط به شهرکهای صنعتی و پنج طرح مربوط به شرکت گاز و سه طرح نیز مربوط به جهاد کشاورزی است.

وی افزود: از مجموع پروژه های افتتاحی 18 پروزه اقتصادی است که 37 میلیارد و 29 میلیون ریال اعتبار برای آن هزینه شده است و برای 118 نفر ایجاد شغل کرده است.

عجم اظهار داشت: از تعداد، دو طرح مربوط به صنعت و معدن، شش طرح مربوط به جهاد کشاورزی و 10 طرح مربوط به کار و رفاه اجتماعی است.