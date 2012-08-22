وزیر خارجه افریقای جنوبی در اجلاس عدم تعهد شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مایته ماشابانه وزیر امور خارجه افریقای جنوبی در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس وزیران و سران جنبش عدم تعهد عازم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .



اجلاس جنبش عدم تعهد در روزهای 5تا 10 شهریور در تهران برگزار خواهد شد.