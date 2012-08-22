وزیر خارجه افریقای جنوبی در اجلاس عدم تعهد شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مایته ماشابانه وزیر امور خارجه افریقای جنوبی در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس وزیران و سران جنبش عدم تعهد عازم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
اجلاس جنبش عدم تعهد در روزهای 5تا 10 شهریور در تهران برگزار خواهد شد.
وزیر امور خارجه افریقای جنوبی در راس هیئتی در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران شرکت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مایته ماشابانه وزیر امور خارجه افریقای جنوبی در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس وزیران و سران جنبش عدم تعهد عازم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .
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