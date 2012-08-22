به گزارش خبرنگار مهر، نور منفرد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در سالهای اخیر به منظور تقویت وضعیت کشاورزی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی تولیدی در سطح استان تلاشهای بسیار زیادی صورت گرفته است و شاهد دستیابی به موفقیتهای خوبی نیز در این زمینه هستیم.
وی در ادامه به برخی دستاوردهای مهم این سازمان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: خودکفایی 100 درصدی در تولید بذر گندم آبی، تبدیل استان بوشهر به قطب اول تولید گوجه فرنگی خارج از فصل و کسب رتبه اول تولید نشای گوجهفرنگی با دستگاههای تمام اتوماتیک در کشور بخشی از این دستاوردها است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به کسب رتبه نخست استان بوشهر در صنایع تبدیلی خرما در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: کسب عنوان موفقترین استان در اجرای طرحهای گیاهان شورپسند، تبدیل استان بوشهر به قطب اول تولید گیاه دارویی آلوئه ورا و کسب رتبه اول میگوی پرورشی با تولید 70 درصدی در کشور بخش دیگری از این موفقیتها است.
وی به احداث و بهرهبرداری از 219 واحد پرواربندی بره و گوساله با ظرفیت 44 هزار راس اشاره کرد و افزود: بهرهبرداری از 92 واحد تولیدی صنایع تبدیلی کشاورزی و بهرهبرداری از 144 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت سه هزار و 598 قطعه در هر دوره بخش دیگری از دستاوردهای این سازمان است.
منفرد به بهرهبرداری از 68 پروژه بخش کشاورزی طی هفته دولت در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: این پروژهها شامل سه پروژه در زمینه مرغداری و 31 پروژه آب و خاک در زمینه آبیاری تحت فشار و تسطیح اراضی است.
وی به دیگر پروژههای هفته دولت اشاره کرد و یادآور شد: 15 پروژه منابع طبیعی، 12 پروژه زراعت و باغبانی (تولیدات گیاهی) شش پروژه شیلاتی و یک پروژه مدیریت سازمان تعاون روستایی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: برای اجرا و بهرهبرداری از این تعداد پروژه کشاورزی در استان بوشهر در مجموع بیش از 287 میلیارد ریال هزینه شده است.
