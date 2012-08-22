  1. استانها
  2. قم
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۷

در رادیو معارف/

زندگی دو تن از شهیدان انقلاب بررسی می شود

زندگی دو تن از شهیدان انقلاب بررسی می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی رادیو معارف گفت: در برنامه ای با عنوان مجله روز زندگی شهیدان سید علی اندرزگو و سید اسدالله لاجوردی بررسی می شود.

امید واضحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شناساندن چهره های برجسته انقلاب افزود: زندگی شهیدان اندرزگو و لاجوردی، دو تن از شهدای برجسته انقلاب و جهاد سیاسی در برنامه مجله روز بررسی می شود.
 
وی ادامه داد: رادیو معارف، به مناسبت سالروز شهادت این دو شهید در قالب دو برنامه مجزا به معرفی شخصیت، زندگی، آرمان‌ها و اهداف انقلابی‌ این دو شهید می پردازد.
 
مدیر روابط عمومی رادیو معارف برنامه مجله روز کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف، به تهیه کنندگی و سردبیری سید محمد مهدی رکنی امروز و فردا، ساعت 8 و 40 دقیقه صبح روی آنتن رادیو معارف خواهد رفت.

کد مطلب 1678242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها