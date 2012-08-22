زندگی دو تن از شهیدان انقلاب بررسی می شود

امید واضحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت شناساندن چهره های برجسته انقلاب افزود: زندگی شهیدان اندرزگو و لاجوردی، دو تن از شهدای برجسته انقلاب و جهاد سیاسی در برنامه مجله روز بررسی می شود.



وی ادامه داد: رادیو معارف، به مناسبت سالروز شهادت این دو شهید در قالب دو برنامه مجزا به معرفی شخصیت، زندگی، آرمان‌ها و اهداف انقلابی‌ این دو شهید می پردازد.



مدیر روابط عمومی رادیو معارف برنامه مجله روز کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف، به تهیه کنندگی و سردبیری سید محمد مهدی رکنی امروز و فردا، ساعت 8 و 40 دقیقه صبح روی آنتن رادیو معارف خواهد رفت.