تابلو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان در گلستان پایین کشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از 600 شعبه این موسسه در کشور ، 12 شعبه در گلستان فعال بود که 33 میلیارد تومان سپرده مردم استان را نزد خود نگهداری می کنند.

وی تصریح کرد : در نشست هایی که با مسئول این موسسه و موسسه مالی اعتباری قوامین داشتیم ، قرار شد موسسه قوامین کار پرداخت پول سپرده گذاران موسسه اعتماد ایرانیان را انجام دهد.

دادستان گرگان با بیان این که از هیچ تلاشی برای تحقق حق مردم فروگذار نمی کنیم به آنان اطمینان داد در اسرع وقت کار پرداخت مطالبات سپرده گذاران توسط موسسه مالی اعتباری قوامین آغاز شود.

وی با اشاره به حل مشکل سپرده گذاران بهمن ایثار، ذوالفقار ولایت و وحدت از مردم خواست سعه صدر پیشه کنند تا مشکل آنان نیز به زودی حل شود.

پوریانی تصریح کرد: جلسات متعددی برای بررسی مشکل سپرده گذاران این موسسه مالی اعتباری تا کنون در استان برگزار شده است.

رئیس دادگستری گلستان گفت :هم اکنون 893 نفر محکومان جرائم مالی غیرعمد در زندان های استان به سر می برند که برای آزادی آن ها 140 میلیارد ریال نیاز است.

احمد فاضلیان افزود : تصادفات، حوادث کارگاهی ناشی از رعایت نکردن قوانین کار و جرائمی که ارتکاب آن ناشی از اشتباه و خطاست و فرد در آن سوء نیت ندارد از جرائم غیرعمد است.

وی تصریح کرد : مهریه ، نفقه و چک های غیر از کلاهبرداری شامل محکومان مالی می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اهتمام دستگاه قضا برای حبس زدایی گفت : در این راستا به دنبال اعمال راهکارهایی برای جایگزین کردن مجازات های حبس به منظور کاهش تعداد زندانیان مالی هستیم.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه افزود : جشن گلریزان با کمک خیرین به منظور حل مشکل زندانیان جرائم غیرعمد برگزار می شود.

فاضلیان ، رفع نگرانی و مشکلات خانواده های زندانیان غیر عمد که پشتوانه ای ندارند را از نتایج برگزاری جشن گلریزان برشمرد.

وی تصریح کرد: بخش عمده دیه افراد به کمک دولت و ستاد دیه پرداخت می شود اما حضور مردم در این امر نشان دهنده محبت آنها است که خود برخوردار از یک فرهنگ متعالی است و دل ها و جامعه را به هم نزدیک می کند.

فاضلیان گفت: زمانی که حرف از مشارکت و حضور مردم در انجام این امر می شود اعداد و ارقام برای ستاد اهمیت ندارد بلکه وجود یک عده از افراد که به قصد قرب الهی وارد کار می شوند بسیار ارزشمند است.