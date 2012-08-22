۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

پوریانی عنوان کرد:

سه باند اتشار تصاویر نامناسب در فضای مجازی در گرگان دستگیر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب گرگان از شناسایی و دستگیری سه باند که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب و برگزاری اردوهای مختلط می کردند در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان افزود: کار رسیدگی به پرونده این افراد هم اکنون آغاز شده است.

وی با گلایه از کم رنگ بودن برنامه های فرهنگی در محیط های دانشگاهی گفت : باید  برنامه های فرهنگی در محیط دانشگاه ها به منظور تقویت باورهای دینی در بین جوانان بیشتر شود.
 
وی با تاکید بر آسیب شناسی روی مسائل فرهنگی در دانشگاه ها ، از متولیان امر خواست درباره پاره ای مصادیق قانونی و کیفری برخی روابط در محیط های دانشگاهی و نوع پوشش برای جوانان، دوره های آموزشی توجیهی برگزار کنند.
 
در ادامه این نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان نیز راهکارهایی به منظور اجرای برنامه های فرهنگی در دانشگاه ها پیشنهاد کردند.
 
تعریف دوره های فرهنگی و درج آن در کارنامه دانشجویان ، قرار دادن استاد راهنمای فرهنگی در کنار دانشجویان و افزایش نظارت بر خوابگاه های دانشجویی از پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
