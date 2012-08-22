صدور 199 فقره پروانه بهره برداری دامداری روستایی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری اظهار داشت: در سه ماهه اول سالجاری، تعداد 83 فقره پروانه بهره برداری گاو شیری به ظرفیت 900 راس در مازندران صادر شد.

وی افزود: در این مدت 199 فقره پروانه بهره‌ برداری دامداری روستایی و 115 فقره تمدید پروانه از سوی این سازمان صادر شد.



برداشت برنج در 202 هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران



معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی از برداشت برنج درسطح بالغ بر 202 هزار و 195 هکتار از اراضی شالیزاری مازندران خبر داد.



یحیی ابطالی افزود: تاکنون برنج 150 هزار و 562 هکتار از ارقام محلی و 51 هزار و 633 هکتار از ارقام پر محصول و در مجموع بیش از 202 هزار و 195 هکتار از اراضی شالیزاری مازندران برداشت شده است.

وی گفت: از مجموع سطوح برداشت شده تاکنون 65 درصد معادل 128 هزار و 482 هکتار بصورت مکانیزه و مابقی بصورت سنتی بوده است.

پیش بینی برداشت 15 هزار تن شلتوک در سوادکوه



مدیرجهاد کشاورزی سوادکوه از پیش بینی برداشت بیش از 15 هزار و 850 تن شلتوک برنج از اراضی شالیزاری این شهرستان در سالجاری خبر داد.



اصغر خدادادی با اشاره به اینکه برنج یکی از محصولات استراتژیک این منطقه بوده که به عنوان یکی از ارزاق اصلی مردم به شمار می آید افزود: سطح زیر کشت محصول برنج شهرستان سوادکوه در سالجاری حدود سه هزار هکتار بوده که دو هزار و 400 هکتار به ارقام محلی و 600 هکتار به ارقام پر محصول اختصاص یافت.

وی از برداشت بیش از هزار هکتار از ارقام محلی در این شهرستان خبر داد و پیش بینی کرد: متوسط عملکرد محصول ارقام محلی اراضی شالیزاری این شهرستان در سالجاری به سه هزار و 500 کیلوگرم و ارقام پر محصول به شش کیلوگرم برسد.

صدور 31 فقره پروانه تاسیس کشاورزی استان



سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان مازندران از صدور 31 فقره مجوز تاسیس به ظرفیت 11 هزار و 535 تن و 12 فقره پروانه بهره برداری به ظرفیت 31 هزار و 40 تن در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران در سه ماهه اول سالجاری در استان خبر داد.

سید محمد جعفری افزود: از سوی سازمان جهاد کشاورزیمازندران، هفت فقره مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی به ظرفیت 39 هزار و 15 تن، دو فقره پروانه بهره برداری به ظرفیت 15 هزار و 840 تن و دو فقره مجوز توسعه به ظرفیت هزار و 780 تن در بخش دام و طیور صادر شد.

اجرای پروژه اصلاح نژادی دام سنگین مازندران



حسین نگهدار، معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی مازندران گفت: با اجرای پروژه اصلاح نژادی در گاومیش های استان می‌ توان حدودیک تن افزایش شیر را درنتاج آنها داشته باشیم.



وی افزود: گاومیش های ایتالیایی توان تولید حدود هفت تن شیر در یک دوره شیرواری را دارا بوده در صورتی که گاومیش های پر تولید مازندران حداکثر دو تن در یک دوره شیر واری شیر تولید می کنند.

نگهدار گفت: با اجرای پروژه اصلاح نژادی در گاومیش های مازندران، حدود یک تن افزایش شیر را در نتایج آنها خواهیم داشت.