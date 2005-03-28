پاكستان اعلام كرد آزمايشگاه هاي هسته اي جديد تاسيس مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه پاكستاني "داون"، منابع مطلع اعلام كردند كه كميسيون در پي كسب اجازه از دولت است تا براي روياروئي با چالشهاي جديد در سال جاري مؤسسات مربوط به تكنولوژي و دانش هسته اي پاكستان را با هزينه اي تقريباً 5/2 ميليارد روپيه ، توسعه و گسترش دهد.

كميسيون انرژي اتمي پاكستان مي گويد كه ، از زمان آزمايش هاي اتمي پاكستان در 28 مي 1998 و حمله به مركز تجارت جهاني در 11 سپتامبر سال 2001 در نيويورك، مؤسسه تكنولوژي و علوم هسته اي پاكستان با تهديدها و مسائل بسيار جدي روبرو بوده كه از سوي شركتهاي خارجي بر تجهيزات و تاسيسات فني و تكنيكي بسيار دقيق ما تحميل شده است.

همچنين اين كميسيون به مقامات دولت پاكستان اطلاع داده است كه اين وضعيت ايجاب مي كند تا گامي فوري براي گسترش فاز دوم آزمايشگاههاي مؤسسه علوم و تكنولوژي هسته اي پاكستان برداشته شود بطوريكه بلافاصله بهترين تاسيسات علمي و فني مي تواند براي روياروئي با چالشي همانند حمله به مركز تجارت جهاني، در مكاني تاسيس شود و اين روند مي تواند ما را گام به گام با قدرتهاي هسته اي در منطقه و ديگر دولتهاي هسته اي در اروپا و شمال آمريكا پيش ببرد.

كميسيون در ادامه تاكيد كرده است كه ساخت آزمايشگاههاي پيشرفته براي گسترش توانائي تحقيق و توسعه در زمينه چرخه سوخت هسته اي كه براي حفظ و بقاء پاكستان و تاسيات اتمي و برنامه هاي دفاعي آن كشور حياتي است به خاطراينكه تحريمهاي تجاري و محدوديتهاي زيادي از سوي كشورهاي توسعه يافته بر دولتهاي اسلامي اعمال مي شود.