اطلاع رسانی و اعتمادسازی عامل موفقیت ستاد دیه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مهدوی راد بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه مقرر شد ستاد دیه رسالت خود را توسط خبرنگاران به اطلاع مردم برساند،‌ اظهار داشت: ستاد دیه باید اهداف و خط مشی خود را به اطلاع مردم برساند.



وی با اشاره به اینکه همه زندانی های مجرمان بالفطره نیستند، اضافه کرد: ولی برخی از افراد ذاتاً مجرم هستند و صد بار هم به زندان بیافتند باز هم مرتکب جرم می شوند.



رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد:‌ مجرمانی که جرم عمدی انجام نداده اند ستادی برای حمایت از این افراد تشکیل شده است و کمک های خیرین در این ستاد متمرکز می شود.



مهدوی راد گفت: مردم اگر به ستاد دیه اعتماد کنند کمک خواهند کرد و تحقق این امر با کمک اصحاب رسانه امکان پذیر است.



رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه برخی از زندانیان کلاهبردار هستند، اضافه کرد: کلاهبرداری از سادگی مردم ایجاد می شود.

