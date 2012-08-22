  استانها
  2. هرمزگان
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۴۳

در جشنواره شهید رجایی/

برترین ادارات هرمزگان پنجم شهریور معرفی می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: برترین ادارات و دستگاههای اجرایی استان هرمزگان، پنجم شهریور ماه در جشنواره شهید رجایی معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان مبینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشخص شدن دستگاههای اجرایی برتر استان هرمزگان، عنوان کرد: نحوه خدمات رسانی کلیه دستگاه ها و ادارات استان هرمزگان در طول یک سال گذشته ارزیابی شده و برترین ادارات هرمزگان مشخص شده اند که این ادارات پنجم شهریور ماه در جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان معرفی می شوند.

وی ادامه داد: جشنواره شهید رجایی آینه ای تمام قد از مهرورزی و خدمات دولت در طول یک سال کاری است که در آن ادارات ارزیابی و برگزیده ها معرفی و تقدیر می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان افزود: توسعه و ترویج فرهنگ عدالت گستری،‌ مهرورزی و خدمت به بندگان خدا در نظام  مقدس جمهوری اسلامی و  ارتقای کار آمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت دستگاه‌های اجرایی و آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه‌ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی از اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی است.

مبینی اضافه کرد: تقویت وجدان کاری، ‌انضباط اجتماعی و اقتصادی، ‌روحیه کار و ابتکار، ‌کارآفرینی و درستکاری، تشویق و ترغیب مدیران و کارمندان به همت مضاعف و کار مضاعف و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به ارباب رجوع و شناسایی، انتخاب، معرفی و تقدیر از دستگاه‌ها، ‌واحد‌های عملیاتی و مدیران و کارمندان از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی تصریح کرد: در این جشنواره شاخص‌هایی برای انتخاب کارمندان نمونه در نظر گرفته شده که شامل اثر بخشی و کارآیی در فرآیندها و روش ها، ارتقای رضایت مندی ارباب رجوع، اصلاح ساختار‌های سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، ساماندهی و توانمند سازی نیروی انسانی، استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارتقای سلامت نظام اداری است که توسط هر دستگاه اجرایی عملیاتی خواهد شد.

وی یاد آور شد: همچنین از بین بهترین دستگاههای اجرایی شهرستانی و استانی، تعدادی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند در جشنواره ملی شهید رجایی توسط رئیس جمهور مورد قدردانی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1678261

