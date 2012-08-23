رونق گیشه سینما با "کلاه قرمزی" / دیدار سینماگران با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، فروش خوب "کلاه قرمزی و بچه ننه"، دیدار سینماگران با رئیس جمهور، استقبال مردم از ستاد کمک رسانی سینماگران به زلزله زدگان، حرفهای جالب هاشم پور، حضور یک فیلم پر حاشیه در شبکه خانگی و... از اخبار مهم سینمای ایران در روزهای ابتدایی شهریور 91 سینمای ایران است.
شروع خوب سینما با "کلاه قرمزی"
سینما ایران پس از گذراندن یک دوره افت در گیشه به دلیل حضور فیلم های کم فروش و انتخاب نادرست آنها برای اکران و البته از طرف دیگر اختلافات حوزه هنری و شورای صنفی نمایش چند روزی است که اوضاع بهتری را در پیش گرفته است. فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" پس از مناقشات فراوان شورای صنفی نمایش، حوزه هنری و شهرداری از هفته گذشته اکران عمومی شد.
این فیلم از ابتدا اکران خود را با 9 سینما در تهران آغاز کرد و پس از آن تعداد سالن های افزایش پیدا کرد. این در حالی است که این فیلم با اکران یک هفته ای خود در تهران فروش آن به نیم میلیارد نزدیک شده است. این رقم با توجه به شرایط فعلی سینما ایران خوب است. این حرکت می تواند آشتی دوباره مردم با سینما باشد. البته فیلم های "بی خداحافظی" و "ضد گلوله" نیز اکران شده اند که فروش انها با "کلاه قرمزی و بچه ننه" قابل مقایسه نیست.
دیدار تعدادی از سینماگران با رئیس جمهور
26 مرداد ماه در حالی جمعی از سینماگران مهمان سفره افطار رئیس جمهور بودند که ترکیب حاضران در این نشست ابهاماتی را پیرامون کیفیت دعوت از سینماگران بهوجود آورده است. دعوت از سینماگران و هنرمندان برای حضور در ضیافت افطار نهاد ریاست جمهوری سنتی است که امسال هممانند سالهای قبل اجرایی شد تا جمعی از سینماگران پنجشنبه شب درحوالی میدان پاستور روزه خود را افطار کنند.
انتشار اخبار غیررسمی درباره برگزاری این نشست هم جزئی از همان سنت هر ساله است. بهویژه که فهرست دعوتشدگان و حاضران دراین نشست هیچگاه به طور رسمی منتشر نمیشود. امسال هم طبق همین سنت تنها فهرست کوچکی از حاضران در مراسم از سوی یکی از سایتهای خبری منتشر شد که نامهای حاضر در آن نشان از گرایش خاص مدعوین و البته غیبت طیف قابل توجهی از سینماگران داشت.
بنابر فهرستی که توسط سایت خبری کافه سینما منتشر شدهاست سینماگرانی چون امین حیایی، الناز شاکردوست، سحر قریشی، نیوشا ضیغمی، سید ضیا هاشمی، حسین فرحبخش، حبیب کاوش، مرتضی شایسته، سید جمال ساداتیان، عبدالله علیخانی، رضا جودی، حبیبالله کاسهساز، مسعود اطیابی، نسرین مقانلو، مسعود دهنمکی، علی رویینتن، فریبا کوثری، ماهچهره خلیلی، الهام حمیدی، جهانگیر الماسی، جعفر دهقان، قدرتالله صلح میرزایی و.. در این ضیافت افطار مهمان محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیم مشایی بودهاند. اما این ترکیب، حاصل چه پروسهای برای دعوت از سینماگران بودهاست؟
مسعود اطیابی یکی از سینماگران حاضر در این نشست در این باره به خبرنگار مهر گفت: دعوتنامهای که به دست بنده رسید از طرف دفتر ریاست جمهوری بود که طبق سنت هر ساله دعوت به مراسم افطار میکرد. شکر خدا فضای کلی نشست بسیار صمیمانه بود اما ای کاش طیف دیگری ازدوستان که شاید بدلیل برخی کدورتها دراین نشست غایب بودند هم حضور میداشتند چراکه طرح دیدگاههای مختلف در چنین نشستهایی بهشدت میتواند راهگشا باشد.
اطیابی تأکید کرد: البته آنچه من به چشم خود در این نشست دیدم هیچ نشانی از گزینش مدعوین نداشت و حدس میزنم خیلی از دوستان سینمایی بهرغم دعوت دراین جلسه حاضرنشده بودند. مانند خود من که در سالهای قبل در این ضیافت حاضر نمیشدم و امسال برای اولینبار تصمیم به حضور گرفتم.
ازطرف دیگر حبیبالله کاسهساز دیگرسینماگرحاضر دراین نشست اما روایت دیگری ازدعوت به ضیافت افطار رئیس جمهور دارد. این تهیهکننده سینما به خبرنگار مهر گفت: نشست شب گذشته مانند برنامه هر سال ریاست جمهوری بود با این تفاوت که امسال تنها سینماگران دعوت داشتند و هنرمندان حوزههای دیگر نبودند. دعوت نامهای که به دست من رسید از طرف جامعه صنفی تهیهکنندگان (اتحادیه) بود. البته این گونه نبود که همه مدعوین از طرف اتحادیه دعوت شده باشند اما گویا اتحادیه ظرفیت مشخصی برای دعوت از اعضا خود داشتهاست که ما هم جزو آن ظرفیت بودیم.
کاسهساز تأکید کرد: ترکیب افراد حاضر در نشست بسیار بهتر از سالهای قبل بود و فکر میکنم دیدگاههای متنوعی فرصت طرح پیدا کردند. سینماگران هم به نسبت دورههای قبل اصولیتر دیدگاههای خود را مطرح و حتیالمقدور از بیان مشکلات شخصی پرهیز کردند. پیش از جلسه هم اعلام شده بود که این نشست بدون حضور مدیران برگزار خواهد شد تا سینماگران بتوانند دیدگاههای خود را بیواسطه با رئیس جمهور در میان بگذارند.
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