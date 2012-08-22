۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۳

اخبار مصر/

رایزنی های لاگارد در قاهره/"مرسی" 2 مهر به آمریکا می رود

سفر رئیس جمهوری مصر به آمریکا در سپتامبر آینده و رایزنی های رئیس صندوق بین المللی پول با مرسی و هشام قندیل از مهمترین اخبار مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت : دستورات لازم به نهادهای امنیتی برای حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز 24 آگوست و اعمال قانون علیه متخلفان داده شده است.

وی همچنین از صدور گزارش نتایج عملیات مشترک وزارت دفاع و کشور در سینا خبر داد.

خبر دیگر اینکه هشام قندیل نخست وزیر مصر در دیدار "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول با وی برنامه اصلاحات اقتصادی مصر و طرح های این کشور در آینده و چگونگی دریافت وام  4.8  میلیارد دلاری را مورد بررسی قرار داد.

شایان ذکر است که پس از دیدار امروز لاگارد با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر موضوع وام چهار میلیارد دلاری از سوی مصر مطرح شد.

از سوی دیگر تلویزیون مصر در خبری فوری از دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از آمریکا در تاریخ 23 سپتامبرآینده(دوم مهرماه) خبر داد.

