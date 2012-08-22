راه اندازی خیریه های تخصصی در اصفهان/ تعدد خیریه ها برای کمک به بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین رضازاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به منظور برگزاری دومین جشنواره تجلیل از خیران و واقفان عرصه سلامت برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون طرحهای مختلف بهداشت و درمانی توسط خیران سلامت در استان اصفهان به بهرهبرداری رسیده است که میتوان به طرح توسعه بیمارستان خمینیشهر، بیمارستان جامعه زنان، بیمارستان امام رضا و احداث بزرگترین مرکز دیالیز اصفهان و ساخت دیالیز بیمارستان حجتیه اصفهان اشاره کرد.
وی تاکید کرد: سهم خیران سلامت و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان را در بسیاری از طرحها 50 به 50 عنوان کرد.
تمام خیریه های اصفهان تخصصی است
مدیر عامل مجمع خیریههای درمانی استان اصفهان از تخصصی بودن تمام خیریههای درمانی موجود خبر داد و افزود: خیران سلامت سعی کردند به گونهای رفتار کنند که هیچ باری از بهداشت و درمان بر روی زمین نماند.
وی ادامه داد: اگر چه این بیمارستان برای کمک به درمان بیماران سرطانی در دست ساخت است اما در درمان هیچ بیمار سرطانی معطل نماندهایم و تنها ساخت این بیمارستان حوزه درمان بیماران را وسیعتر میکند.
رضازاده از دلایل تاخیر در بهرهبرداری بیمارستان امام رضا را به آماده نبودن خط گاز یا خط برق آن دانست و اضافه کرد: این بیمارستان در فضایی 18هزار متر مربع در حال ساخت است و با توجه به این وسعت زمین، کار آماده کردن آن سهل و آسان نیست.
وی از ساخت بیمارستان غدیر در نزدیکی بیمارستان امام رضا، خبر داد و تاکید کرد: اگر شاهد فضایی کمی برای بیماران سرطانی در بیمارستان سیدالشهدا هستیم به دلیل ارائه خدمات به بیماران چهار تا پنج شهرستان اطراف اصفهان است.
رضازاده با بیان اینکه خیریههای مختلف برای کمک به درمان بیماران وجود دارد و جفا است که بگویم بیماری نیازمند 500 هزار تا یک میلیون تومان شده است.
وی اعلام کرد: ادعایی نداریم که به تمام بیماران نیازمندان سرویسدهی میشود.
نظر شما