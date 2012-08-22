تعهد صدا و سیمای اردبیل تولید دو هزار ساعت برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مددی بعد از هر چهارشنبه در حاشیه شورای اداری استان تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز اردبیل باید در طول سال جاری سه هزار و 400 ساعت برنامه سازی کند که دو هزار ساعت آن باید تولیدی باشد.

وی با بیان اینکه انتظار مردم از صدا و سیما برای پوشش مسائل مختلف بالا است، افزود: مردم انتظار دارند که صدا و سیما به تمام مسائل خرد، کلان و مشکلات مردم بپردازد به همین دلیل این سازمان نیز در تلاش است که در راستای مطالبات و خواسته های مردم حرکت کند.

مددی با اشاره به پخش 24 ساعته برنامه های تلویزیونی و رادیویی مرکز اردبیل اضافه کرد: پخش 24 ساعته نیازمند تولید برنامه های زیادی است به همین جهت باید در جهت برنامه سازی تلاش کرد تا بتوان مطابق درخواستهای مردم عمل کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل برنامه سازی را هزینه بر دانست و ادامه داد: باید بودجه های کلانی برای تولید برنامه ها در نظر گرفت تا بتوان در موارد مورد نیاز فرهنگ سازی کرد و فرهنگ سازی با کارهای مقطعی انجام نمی شود بلکه باید کارهای بلند مدت در نظر گرفت که نیازمند هزینه است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نهادهای مختلف برای تولید برنامه های مشارکتی تصریح کرد: در اکثر استانهای کشور برنامه های مشارکتی توسط نهادهای دولتی و خصوصی با همکاری صدا و سیمای مرکز ان استان تولید و پخش می شود که در این باره باید دستگاه های استان زمینه های لازم را فراهم کنند.

