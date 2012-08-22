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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

حجت الاسلام آزادیخواه:

خانه عالم 9 روستا در هفته دولت در همدان بهره برداری می‌شود

خانه عالم 9 روستا در هفته دولت در همدان بهره برداری می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان گفت: همزمان با هفته دولت 9 طرح عمرانی شامل خانه های عالم 9 روستا در استان همدان با اعتبار سه میلیارد و 411 میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن هفته دولت، با اشاره به اینکه شهیدان رجایی و باهنر با شهادت خود جاودانه شدند، اظهار داشت: این طرح ها شامل خانه های عالم روستاهای آجین اسدآباد، رسول آباد سفلی بهار، ملابلاغ رزن، سراوک فامنین، ازندریان ملایر، سولان همدان، ازنهری، شیراوند و کهریز صلاح الدین نهاوند است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان سال آغاز ساخت این طرح ها را سال های 89 و 90 برشمرد و ادامه داد: این طرح ها در مجموع در زمینی با زیربنای یک هزار و 230 متر مربع ساخته شده است.

حجت الاسلام احد آزادیخواه یادآور شد: این مراکز علاوه بر سکونت روحانی مستقر دارای فضای آموزشی نیز هستند.

وی با تأکید بر اینکه 48 طرح دیگر نیز به همت این اداره کل در حال ساخت است، گفت: این طرح ها شامل خانه های عالم و مجتمع های فرهنگی و تبلیغی در استان همدان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان اضافه کرد: این طرح ها پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و پیش بینی می شود تعدادی از آنها تا اواخر سال جاری و تعدادی نیز اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1678289

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