رشد 48 درصدی صادرات استان اصفهان طی چهارماه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر چهارشنبه در آغاز عملیات نصب شیشه‌های مجموعه مصلای اصفهان اظهار داشت: سال گذشته حجم زیادی از پروژه‌ها در استان اصفهان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز بیش از 50 پروژه مهم در استان اصفهان وجود دارد که این پروژه‌ها باید هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند، اضافه کرد: تکمیل پروژه تونل سوم کوهرنگ با مشکل ایجاد گسل مواجه شده است و نهایت 60 متر از این تونل23 کیلومتر باقی‌مانده است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تونل سوم کوهرنگ به بهره‌برداری می‌رسد، بیان داشت: هفته گذشته نیز قرارداد پروژه بهشت‌‌آباد با برخی از دستگاه‌های دولتی و سپاه در استان منعقد شده و در حال حاضر کارگاه نخست پروژه بهشت‌آباد در چم آسمان فعال شده و کارگاه دوم این پروژه نیز در آینده‌ای نزدیک در چرمهین فعال می‌شود.

وی با بیان اینکه 20 کیلومتر از پروژه بهشت آباد باید در استان چهارمحال و بختیاری حفر شود و کارگاه سوم این تونل در گردنه رخ از توابع فرخ شهر افتتاح می‌شود، افزود: پروژه بهشت‌آباد از جمله طرح‌های ملی است و تاکنون دولت از محل فروش اوراق مشارکت برای این پروژه 92 میلیارد تومان به حساب سازمان آب منطقه‌ای اصفهان واریز کرده است.

مشکلات بخش خصوصی اجازه واگذاری نقش جهان را به بخش خصوصی نمی دهد

ذاکر اصفهانی با تاکید بر اینکه به دلیل مشکلات حقوقی که در ساخت پروژه ورزشگاه نقش جهان وجود دارد نمی‌توان بخش خصوصی را برای سرعت بخشیدن برای تکمیل این پروژه وارد میدان کرد، گفت: در حال حاضر مدیریت استان عملیات اجرا و تکمیل این پروژه را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 120نفر کارگر کار تکمیل پروژه نقش جهان را انجام می‌دهند و برای سرعت بخشیدن به تکمیل این پروژه تعداد کارگران آن باید به سه برابر افزایش یابد، اضافه کرد: برخی از بخش‌های دولتی همکاری لازم را برای برطرف شدن مشکلات استان انجام نمی‌دهند و مسئولان برخی از سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی در استان توجهی به وضعیت استان در بخش‌های مختلف ندارند.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان طی چهار ماه نخست سال جاری در بخش صادرات با رشد 48 درصدی مواجه شده است.

وی اظهار داشت: در استان اصفهان تعامل سازنده‌ای بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و بخش‌ خصوصی و دولتی باید تمام تلاش خود را برای تکمیل پروژه مصلی به کار بگیرند.