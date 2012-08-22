محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته دولت 46 طرح با اعتبار 7 میلیارد و 387 میلیون تومان در شهرستان اسفراین به بهره برداری می‌رسند.

وی افزود: از این تعداد 11 طرح با اعتبار 371 میلیون تومان در حوزه فرهنگی، 15 طرح با اعتبار 5 میلیارد و 225 میلیون تومان در حوزه عمرانی و اقتصادی و 20 طرح نیز با اعتبار یک میلیارد و 798 میلیون تومان در حوزه اجتماعی افتتاح می‌شوند.

محمدزاده تصریح کرد: از مجموع 46 طرح افتتاحی، 33 طرح در مناطق روستایی و 13 طرح نیز در 2 شهر اسفراین و صفی آباد اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در یکی از طرح‌های مذکور، گازرسانی به 17 روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان به بهره برداری می‌رسد که با بهره برداری از این طرح‌ها 5 هزار خانوار از نعمت گاز بهره‌امند می‌شوند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین در این هفته 2 کارخانه جهان فوم و گلریز فوم نیز در محل شهرک صنعتی اسفراین، مجموعا با اشتغال زایی مستقیم 26 نفر و با اعتباری حدود 2 میلیارد و 86 میلیون تومان افتتاح می‌شوند.

وی گفت: ساخت کارخانه جهان فوم در سال 90 و با اعتبار یک میلیارد و 456 میلیون تومان آغاز شد و با بهره برداری از آن برای 20 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

محمدزاده اظهار داشت: عملیات احداث کارخانه گلریز فوم نیز در سال 91 و با اعتبار 630 میلیون تومان آغاز شد و 6 نفر نیز به صورت مستقیم در آن مشغول به کار می‌شوند.

وی افتتاح جایگاه CNG جدید در اسفراین را از دیگر طرح‌های هفته دولت عنوان کرد و افزود: این جایگاه در محل کمربندی اسفراین به بهره برداری می‌رسد و علاوه بر شهروندان اسفراینی، امکان استفاده مسافران و رانندگان عبوری نیز فراهم شده است.

شهرستان اسفراین با 127 هزار نفر جمعیت از جنو ب و جنوب غربی با شهرستان سبزوار از شرق با قوچان و سبزوار و از غرب نیز با بجنورد و شیروان همسایه است.