به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم ظهر چهارشنبه در همایش بسیج مساجد و محلات استان، با اشاره به نقش مهم و تـأثیرگذار مساجد در احیاء فرهنگ ناب و ارزشمند دینی و اسلامی در جامعه، بر گسترش فعالیت در این اماکن مقدس تأکید کرد.

وی عبادت و بندگی، ایجاد و رونق مباحث دینی، معرفتی و بصیرتی، ارتقاء سطح علم و آگاهی مردم به ویژه جوانان را از وظایف مهم مساجد عنوان کرد و افزود: متولیان و هیئت امنای مساجد باید با محوریت امام جماعت و با هماهنگی یکدیگر، این وظیفه خطیر را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانند.

حجت الاسلام احمدی خرم تاکید کرد: جذب و ساماندهی جوانان و نوجوانان به مساجد و سایر فعالیت‌های مسجد، یکی از مهم‌ترین وظایف بسیج مساجد است.

نماینده ولی فقیه در سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، عمران و آبادانی بعد ظاهری و معنوی مساجد، تشکیل جلسات اعتقادی، بصیرتی و معنوی، ارتقاء فرهنگ ارزشمند قرآنی و اسلام ناب محمدی را از دیگر وظایف بسیج مساجد و محلات برشمرد.

حجت الاسلام احمدی خرم با بیان اینکه متأسفانه یکی از دلایل عدم جذب جوانان به مساجد برخورد نامناسب هیئت امنا و متولیان امر با آن‌ها است، افزود: باید با مشارکت دادن جوانان در امور مساجد، آنان را جذب کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز در این همایش از صدور حدود 2 هزار حکم هیئت امنا در استان خبر داد و افزود: احکام مابقی مساجد استان نیز در دست اقدام و بررسی است.