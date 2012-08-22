۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

حجت الاسلام احمدی خرم:

بسیج مساجد نقش موثری در گسترش فعالیت‌های ارزشمند مسجدی دارند

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: بسیج مساجد به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های خود، نقش موثری در گسترش فعالیت‌های ارزشمند مسجدی در جامعه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم ظهر چهارشنبه در همایش بسیج مساجد و محلات استان، با اشاره به نقش مهم و تـأثیرگذار مساجد در احیاء فرهنگ ناب و ارزشمند دینی و اسلامی در جامعه، بر گسترش فعالیت در این اماکن مقدس تأکید کرد.

وی عبادت و بندگی، ایجاد و رونق مباحث دینی، معرفتی و بصیرتی، ارتقاء سطح علم و آگاهی مردم به ویژه جوانان را از وظایف مهم مساجد عنوان کرد و افزود: متولیان و هیئت امنای مساجد باید با محوریت امام جماعت و با هماهنگی یکدیگر، این وظیفه خطیر را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانند.

حجت الاسلام احمدی خرم تاکید کرد: جذب و ساماندهی جوانان و نوجوانان به مساجد و سایر فعالیت‌های مسجد، یکی از مهم‌ترین وظایف بسیج مساجد است.

نماینده ولی فقیه در سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، عمران و آبادانی بعد ظاهری و معنوی مساجد، تشکیل جلسات اعتقادی، بصیرتی و معنوی، ارتقاء فرهنگ ارزشمند قرآنی و اسلام ناب محمدی را از دیگر وظایف بسیج مساجد و محلات برشمرد.

حجت الاسلام احمدی خرم با بیان اینکه متأسفانه یکی از دلایل عدم جذب جوانان به مساجد برخورد نامناسب هیئت امنا و متولیان امر با آن‌ها است، افزود: باید با مشارکت دادن جوانان در امور مساجد، آنان را جذب کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز در این همایش از صدور حدود 2 هزار حکم هیئت امنا در استان خبر داد و افزود: احکام مابقی مساجد استان نیز در دست اقدام و بررسی است.

