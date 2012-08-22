  1. ورزش
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۸

ووشو قهرمانی آسیا/

منصوریان اولین طلایی ایران/ پیروزی آزادپور در گام نخست

در ادامه رقابتهای روز دوم از هشتمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی آسیا تیم ملی کشورمان به یک نشان طلا توسط شهربانو منصوریان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی  آسیایی روز سه شنبه در هوشی مینه ویتنام با حضور نمایندگان 21 کشور آسیایی آغاز شد که  شهربانو منصوریان اولین مدال طلای کاروان تیم ملی ووشو ایران را به ارمغان آورد.

منصوریان قهرمان جهان در سال2011 ترکیه عصر امروز چهارشنبه در فینال وزن 70- کیلوگرم در پیکار با نماینده ویتنام در دو راند متوالی پیروز شد و با کسب گردن آویز طلا اولین نشان زرین کاروان تیم ملی ووشو ایران را به دست آورد.

در وزن 65- کیلوگرم خدیجه آزادپور در دو راند متوالی و با اقتدار نماینده هند را شکست داد و به مرحله بعد راه یافت. ضمن اینکه الهه منصوریان در وزن 48- کیلوگرم و خدیجه زینال زاده در وزن 52- کیلوگرم مقابل نمایندگان چین نتیجه را واگذار کردند.
 
این رقابتها تا روز جمعه در شهر هوشی مینه ادامه خواهد داشت.
