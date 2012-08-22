به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پرچمی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات نصب شیشه‌های مجموعه مصلای اصفهان با بیان اینکه بنا نداریم که خود را درگیر مسائل و مشکلات گذشته مصلای اصفهان کنیم و تنها به دنبال اتمام این پروژه در اصفهان هستیم، اظهار داشت: ساخت و اتمام مصلای اصفهان برای برپایی نماز جمعه از مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات مردم شهید پرور اصفهان است و درصدد بهره‌برداری سریع از این پروژه هستیم.

تکمیل مصلای اصفهان 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی با تاکید بر اینکه تکمیل مجموعه مصلی اصفهان به اعتبار 30 میلیارد تومانی نیاز دارد و امیدوار هستیم که اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه تأمین شود، ادامه داد: وضعیت بنای مصلی اصفهان باید به جایی برسد که نارضایتی‌های مردم در این زمینه نیز به پایان برسد.

مصلی بر اساس برنامه زمان بندی ابتدای سال آینده به بهره برداری می رسد

مدیرعامل پروژه مصلای اصفهان بیان داشت: براساس یک برنامه زمان‌بندی شده برای ساخت و تکمیل پروژه مصلای اصفهان درصدد هستیم که این پروژه تا ابتدای سال آتی به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 17 سال از آغاز عملیات اجرایی مصلی اصفهان می‌گذرد و مردم اصفهان به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، تاکید کرد: درصدد هستیم که این پروژه را در یک برنامه زمان‌بندی شده به پایان برسانیم تا مردم اصفهان نیز از این بلاتکلیفی خارج شوند.