جانمایی 14 دکه روزنامه فروشی جدید در اصفهان

عباس حاج رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم تحقق طرح ساماندهی دکه های روزنامه فروشی در اصفهان، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر همواره با طرح مصوبات خود در جلسات شورای شهر به امر ساماندهی دکه های روزنامه تاکید داشته است.

وی افزود: تا کنون جلسات مشترکی با سازمان زیبا سازی شهری و نیز سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان در مورد ساماندهی دکه ها داشته ایم، که در این خصوص به نتایج مثبتی در خصوص ورود بخش خصوصی بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به نیاز برخی از مناطق شهر، دکه روزنامه فروشی اخیرا در اولویت جدی رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: درحال حاضر حدود 38 تا دکه روزنامه فروشی در سطح شهر اصفهان وجود دارد که بیشتر این دکه ها در قسمت مرکزی شهر واقع شده است.

حاج رسولی ها از جانمایی دکه های جدید در اصفهان خبر داد و گفت: 14 دکه جدید در اصفهان جانمایی شده است که تا یک ماه آینده در اصفهان نصب و تعداد دکه های روزنامه در شهر اصفهان 52 دکه می شود.