معارضان در اجرای پروژه های عمرانی همکاری کنند/کاهش ترافیک شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه فاز اول پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه شهریار که با حضور مدیرکل راه و ترابری استان تهران و مسئولان شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: پروژه میدان سپاه از چندین سال قبل در دست احداث بود که با وجود تلاش مسئولان شهرستان، به دلیل عدم کفایت و تعهدپذیری پیمانکار پیشین، به صورت بلاتکلیف و نیمه تمام رها شده بود که با تعویض پیمانکار، جان تازه ای گرفت.

این مسئول عنوان کرد: تعهدپذیری پیمانکار جدید و تلاش و تعامل مثبت مسئولان شهرستان، منجر به سرعت بخشی در عملیات اجرایی پروژه شد که در نتیجه آن فاز اول پروژه که شامل بخش روگذر این تقاطع است، طبق موعد مقرر یک روز قبل از آغاز هفته دولت به بهره برداری رسید.

عدم همکاری معارضان در اجرای پروزه های عمرانی



وی ضمن اشاره به وجود برخی مشکلات در عملیات اجرایی این پروژه، ادامه داد: از یک سو، به دلیل قرارگیری منطقه عملیات در شاهراه مواصلاتی شمال شهرستان، مسدود کردن راه و اجرای عملیات احداث، محدودیت و بار ترافیکی شدیدی ایجاد می کرد که این مسئله موجب سخت شدن شرایط کار و اخلال در رفاه شهروندان می شد.

جوهری افزود: از سویی دیگر وجود معارضین، موجب بروز برخی مشکلات در احداث رمپهای مورد نیاز در چهار طرف این منطقه می شد که با عنایت خداوند و تلاش مسئولان در شهرداری و ادارات مربوطه، این مشکلات حل شد و فاز اول پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه در جهت رفاه هرچه بیشتر شهروندان به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان شهریار بیان کرد: اعتبار این پروژه در حدود 70 میلیارد ریال است و تلاش بر این است با اتمام کامل پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه و محور چیتگر، مشکلات ترافیکی موجود در ورودی شهر شهریار به طور کامل برطرف شود.

بهره برداری از فاز دوم در آینده ای نزدیک



این مسئول ضمن قدردانی از توجه و حضور پررنگ مسئولان اداره راه و ترابری استان تهران در عمران و بهسازی شهرستان شهریار، افزود: امید می رود با اهتمام و تلاش مسئولان استانی و شهرستانی، فاز دوم این طرح نیز مانند فاز اول با سرعت و کیفیت مناسب ومطلوب، آماده افتتاح و بهره برداری شود.

فرماندار شهرستان شهریار بیان کرد: امید می رود با اتمام کامل عملیات اجرایی پروژه های تقاطع غیر همسطح میدان سپاه، محور 6 خطه چیتگر، زیرگذر شهر اندیشه و ...از بار ترافیکی موجود کاهش یافته و موجبات رفاه هرچه بیشتر شهروندان فراهم شود.