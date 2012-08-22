ورزش اردبیل با کمبود نیروی متخصص مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه توسعه نیروی انسانی ورزش استان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اداره ورزش و جوانان استان از نظر نیروی انسانی متخصص با کمبود مواجه است و باید با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، این اداره به فکر جذب و استخدام نیروهای انسانی متخصص باشد.

وی با اشاره به تعداد نیروی انسانی سازمان ورزش و جوانان استان افزود: سازمان ورزش و جوانان استان 59 نفر نیروی رسمی و پیمانی و 112 نیروی قراردادی دارد که تنها 10 درصد آن نیروی متخصص هستند که باید برای جذب نیروی متخصص سهمیه استخدام به استان اختصاص داده شود.

پازاج با اشاره به افزایش محسوس اعتبارات ورزش و جوانان استان در سال 91 اضافه کرد: در قسمت اعتبارات "سایر" 15 میلیارد ریال افزایش اعتبار داشته ایم اما به دلیل هزینه بالا در ماه های پایانی سال یا مشکل اعتباری مواجه می شویم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه 77 نفر از نیروهای طرحی وارد اعتبارات جاری شدند، ادامه داد: برای هر کدام از نیروهای قراردادی 60 میلیون ریال اعتبار سالانه در نظر گرفته می شود که این مقدار کفاف این نیروها را نمی دهد و باید این رقم را به 100 میلیون ریال در سال افزایش داد.

وی با اشاره به مشغله های خود در مورد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداره متذکر شد: پرداخت حقوق کارکنان تمام فکرم را به خود مشغول کرده که باید در این زمینه تصمیم گیریهای مناسب برای افزایش اعتبارات انجام شود.

پازاج همچنین با اشاره به احداث کمپهای تیم ملی در سرعین، اردبیل را به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع مناسب از سطح دریا برای احداث کمپ تیمهای ملی مناسب برشمرد و تصریح کرد: در تمام دنیا کمپهای تیم ملی در ارتفاعات احداث می شود تا ورزشکاران به آمادگی لازم برای مسابقات برسند که اردبیل از این شرایط برخوردار است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: اردبیل به جهت ارتفاعی که از سطح دریا دارد به نوعی دوپینگ طبیعی محسوب می شود که در تلاش هستیم از این مزیت به نحو مطلوبی استفاده کنیم و ورزشکاران نیز باید از این امتیاز استفاده بهینه کنند.