به گزارش خبرنگار مهر، سیدنورالله موسوینیا بعدازظهر چهارشنبه در جمع کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر راهبرد اساسی مبارزه با جنگ نرم را تدوین برنامههای فرهنگی و مذهبی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از دغدغههای مردم مومن اجرای هر چه بهتر برنامههای فرهنگی و مذهبی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به برنامههای فرهنگی و مذهبی، ادامه داد: برای دستیابی به این هدف باید برنامهریزی صورت گیرد و با تقسیم کار در بین کارشناسان اداره کل به نتیجه مطلوب دست یابیم.
وی اضافه کرد: گزارش گیری دقیق و مستمر برای هزینه کردن بندهای مختلف اعتبارات دریافتی به عنوان یک ضرورت مطرح است و فعالیتها باید پیوسته مورد بررسی قرار گیرد و پیگیری شود تا کارها در راستای برنامههای تدوین شده و رسالت سازمان انجام پذیرد.
حجتالاسلام موسوینیا با اشاره به طرح اوقات فراغت اضافه کرد: برای تحقق هرچه بهتر این طرح لازم است با تشکیل هیئت بازرسی از اداره کل برای نظارت بر شهرستانها برنامهها به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره هفته مساجد گفت: باید از حضور مردم در مساجد و مراسمات نهایت استفاده را ببریم و از آمار مساجد و شرکت کنندگان نباید غافل باشیم.
وی اظهار داشت: مشکلات و مسائل مساجد، ائمه جمعه و جماعات باید مورد پی گیری قرار گیرند و برطرف شود؛ برپایی کارگاه های آموزشی برای امامان جماعت و دیدار از ائمه جماعات و بازدید از برنامه های در دست اجرای آنان و شرایط مساجد باید در رأس امور قرار گیرد.
موسوینیا با اشاره به ضرورت برگزاری نشستها و فراخوان با کانونهای فرهنگی مساجد اضافه کرد: کانونها و هیئتهای مذهبی مساجد ساماندهی خوبی پیدا کرده اند که این روند باید به طور مستمر ادامه داشته باشد.
