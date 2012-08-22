مرگ کارگر ساختمانی زیر آوار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع ریزش آوار بر روی یک کارگر در ساختمان در حال تخریب، شاهدان با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و از این رو ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 18 و 35 دقیقه روز گذشته زنگ ایستگاه 11 و 43 را همزمان نواخت و آتش نشانان بلافصله به سوی خیابان ولیعصر، نبش میرداماد حرکت کردند.

محمدرضا وکیلی رئیس ایستگاه 11در این باره اظهار داشت: در محل حادثه یک چهار دیواری مشاهده شد که قسمتی از آن گودبرداری شده و کارگران در حال تخریب بخش دیگری از این ساختمان بودند که در هنگام تخریب سقف و دیوارهای جانبی تیر آهن و بخشی از سقف بر روی کارگران فرو ریخته و کارگری نیز در زیر آوار محبوس شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی تیرآهن و قسمت های فرو ریخته را برداشته و کارگر جوان را به نام فضل- ا از اتباع بیگانه را از زیر خاک، آجر و تیرآهن خارج کردند.

وکیلی خاطر نشان کرد: این شخص بر اثر ضربات وارده و حجم زیادی از خاک و آجر که در زیر آن مدفون شده که عوامل اورژانس فوت او را تائید کردند و آتش نشانان جنازه کارگر را برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند.

رئیس ایستگاه 11 خاطر نشان کرد: کارگران در هنگام انجام عملیات ساختمانی باید ضمن رعایت اصول ایمنی از تجهیزات و کلاه ایمنی استفاده کنند تا در هنگام بروز حادثه و سقوط اجسام سنگین کمتر دچار آسیب شوند.