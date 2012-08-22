برداشت بادام از باغستان های سنتی قزوین آغاز شد

مرتضی تدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 500 هکتار باغ سنتی در قزوین وجود دارد که بیشتر درختان موجود در باغستان به بادام اختصاص دارد.

وی به ویژگی و شرایط آب و هوایی کشت بادام اشاره کرد و افزود: درخت بادام نیاز زیادی به آبیاری ندارد و در برابر بی آبی مقاوم است همچنین نگهداری از آن نسبت به درختان دیگر راحت تر است.

تدین در ادامه انواع درختان بادام موجود در باغستان سنتی را از نوع سنگی، شمشیری و گرد ذکر کرد.

وی ارگانیک بودن بادام و عدم نیاز به کود و سم را از مزایای کشت بادام در باغستان سنتی قزوین دانست.

تدین به قدمت و کشت این محصول در باغستان سنتی اشاره کرد و گفت: درخت بادام در باغستان سنتی بیش از هزار سال قدمت دارد همچنین در سفرنامه ها نیز تا یک هزار 200 سال بیش از باغستان سنتی قزوین که در اطراف شهر بوده یاد شده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی باغستان سنتی قزوین سرمازدگی زودرس، وجود آفات و زرد شدن درختان و خشک شدن درختان بادام بدلیل وجود کرم ساقه خوار را از مشکلات اصلی درختان بادام در باغستانهای سنتی قزوین ذکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با ارائه برنامه ها و راهکارهای مناسب بتوان گامهای موثری در راستای افزایش تولید بهتر و با کیفیت این محصول و عرضه آن به بازار برداشت.