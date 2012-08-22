۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

رستمی عنوان کرد:

مسابقات فرهنگی، هنری دانش آموزان کشور به میزبانی پنج استان برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: مسابقات فرهنگی، هنری دانش آموزان کشور به میزبانی پنج استان کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رستمی عصر چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان ستادی وزارت آموزش وپرورش در یاسوج افزود: این مسابقات در بخشهای مختلف علمی، فرهنگی وهنری دراستانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، همدان و کهگیلویه و بویراحمد تا پایان تابستان برگزار می شود.

وی بیان کرد: درمجموع دو هزار و 660 دانش آموز دراین مسابقات شرکت دارند که از این تعداد 900 نفر در بخش هنرهای آوایی، 800 نفر در بخش فیلم کوتاه و تئاتر، 260 نفردر بخش هنرهای دستی و تجسمی و 700 نفر نیز در بخش فرهنگی ادبی و پژوهشی به رقابت می پردازند.

رستمی با بیان اینکه توزیع جشنواره ها بین استانها فرصتی برای معرفی توانمندیهای ویژه استانهاست، افزود: تغییر در دو بخش محتوایی و نحوه برگزاری و اجرا از اولویتهای برگزاری این مسابقات است.

رئیس اداره فرهنگی وهنری وزارت آموزش وپرورش گفت: پس از کارشناسیهای لازم رشته هایی که ضرورتی ندارند، حذف و برخی رشته های ضروری به این مسابقات اضافه می شود.

رستمی عنوان کرد: در بخش جنبی این مسابقات نیز در رشته های آوایی، فیلم وهنرهای نمایشی وتجسمی کارگاههای تخصصی برای دانش آموزان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پژوهشی و ادبی دانش آموزان سراسر کشور از امروز در یاسوج آغاز شده است.

