طرح كاشانه براي ساماندهي اسكان در منازل شخصي گيلان اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت اطلاع رساني ستاد تسهيلات نوروزي كشور، مجتبي نقوي با اعلام اين مطلب افزود: توافقنامه اي نيز بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و جمعيت هلال احمر به امضا رسيده كه دو طرف با ايجاد كمپينگهاي دو منظوره در مواقع وفور مسافر و كمبود مراكز اقامتي كارايي لازم را خواهند داشت.

وي افزود: مراكز اطلاع رساني نيز در ورودي استانها ايجاد خواهد شد تا آگاهي هاي لازم درباره مناطق مختلف استان و همچنين امكانات و تسهيلات ساير استانها به مسافران ارايه شود.

نقوي ضمن اشاره به استقبال دو ميليوني نوروزي تا هفتم فروردين ماه جاري از گيلان افزود: استان گيلان در روزهاي اوج حدود 700 هزار مسافر نوروزي را پذيرا بوده كه اين رقم به نسبت سال پيش افزايش چشمگيري داشته است.

وي همچنين از راه اندازي اولين پايگاه اطلاع رساني اينترنتي گيلان خبر داد و افزود: اين سايت اطلاع رساني با نام گيلان 1400 به منظور ارايه اطلاعات جهت استفاده مسافران و گردشگران استان ايجاد شده است.