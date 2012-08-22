اعزام 90 مبلغ و مبلغه ماه رمضان در علی آباد کتول

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی تخم افشان افزود: این تعداد اعزام نسبت به سال گذشته افزایش داشته و طبق گزارشات و بازدیدهای بعمل آمده از مساجد سطح شهرستان استقبال مردم بویژه جوانان و نوجوانان از مراسم امسال نسبت به سال گشته بهتر و بیشتر بوده است.

برگزاری آزمون ورودی تربیت معلم در گنبد

ربابه اسد زاده رابط امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی گنبد گفت: دوازدهمین دوره آزمون ورودی تربیت معلم روخوانی و روانخوانی با همکاری موسسه قرآنی حنانه و با شرکت بیش از 135نفراز متقاضیان درسالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی گنبد برگزار شد.

اسد زاده افزود: این دوره با هدف شناسایی و جذب استعدادهای قرآنی به منظور تدریس قرآن کریم از بین خواهران وبرادران علاقمند در سطوح های مختلف برگزار می شود.

وضعیت کنونی فلسطین نتیجه سکوت کشورهای اسلامی است

حجت الاسلام ولی نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان با اشاره به برنامه های کنفرانس معروف شهر بال سوئیس غفلت مسلمانان ، سکوت دولت های اسلامی و تلاش گسترده یهود و پشتیبانی ابرقدرتها را از نکات مهم بوجود آمدن حزب صهیونیسم و وضعیت کنونی مسئله فلسطین دانست و به تشریح هر کدام از عوامل پرداخت .

وی در خصوص غفلت مسلمانان بر لزوم توجه مسلمانان به وقایع پیروامون خود بویژه دسیسه های دشمنان تأکید کرد وگفت : از صدر اسلام تا کنون هر جا که مسلمانان غفلت کردند و هوشیار نبودند آسیب دیدند .

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به نقش دولت های اسلامی در مواجه با مسائل مسلمانان افزود : رهبران جهان اسلام همیشه تأثیر گزار و سرنوشت سازند و وحدت و همدلی آنان و همه جهان اسلام با حضوری گسترده در روز جهانی قدس ، نا کار آمد بودن اسرائبل را به اثبات خواهد رساند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه با اشاره به تلاش گسترده یهودیان در جلب حمایت کشورهای سلطه گر ، به بیان نقش مهم ابرقدرتها در شکل گیری دولت غاصب اسرائیل پرداخت و خاطرنشان کرد : ابرقدرتها هر جا احساس خطر کردند از جریانهای انحرافی پشتیبانی کردند و این وظیفه مسلمانان است که با تمام قدرت در مقابل آنها بایستند.