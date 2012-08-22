چهار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی در بندرگز پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی در شهرستان بندرگز پلمب شدند.

در راستای اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت و بازرسی بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان بندرگز از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن بر اساس دستورالعمل ارسالی از سوی رئیس مرکز سلامت و محیط کار و به منظور حفظ سلامت شهروندان چهار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ساحل دریای بندرگز پلمب شدند.



این واحدها به علت عدم رعایت موازین بهداشتی و عرضه قلیان در قهوه خانه توسط بازرسان بهداشت محیط شهرستان بندرگز و نماینده اماکن عمومی بر اساس آیین نامه ماده 13 مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی پلمب شد.

جلسه تشکیل واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستانهای گلستان



جلسه تشکیل واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستانهای استان با حضور مدیران و کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی و مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی گرگان برگزار شد



مدیر واحد اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی معاونت درمان در این زمینه گفت بدنبال اجرای طرح های اعتبار بخشی وحاکمیت بالینی دربیمارستانهای استان تشکیل واحد بهداشت حرفه ای جهت حفظ وارتقای سلامت کارکنان بیمارستانها ضروریست.



دکتر قزل سفلی افزود: با پیگیرهای انجام شده توسط معاونت درمان وهمکاری معاونت بهداشتی دانشگاه مقرر شد واحد بهداشت حرفه ای وکمیته حفاظت فنی وبهداشتکار در تمامی بیمارستانهای استان دایر شود

وی شناسایی خطرات محیط کار ،برنامه ریزی جهت حذف و یا به حداقل رساندن عواقب خطرات ،اجرای برنامه های پیشگیری از بروز خطر، انجام معاینات شغلی کارکنان بصورت دوره ای و تشکیل پرونده پزشکی برای آنان همچنین تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار را از اهداف این برنامه عنوان کرد.

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر



در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر کمیته زایمان ایمن وترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان بقیه ا...الاعظم«عج» دوستدار کودک علی آباد با شعار مرور براقدامات گذشته جهت برنامه ریزی آینده ، با حضور رییس بیمارستان وپزشکان متخصص زنان وزایمان واطفال ودیگر اعضاء کمیته برگزار شد.

در ین کمیته ابتدا ریاست بیمارستان در خصوص مزایای تغذیه شیر خواران توسط مادران در بدو تولد سخنانی را بیان کرد.



سپس کلیه مسئولا بخش ها و ماماها و پرستاران بخش نوزادان -اطفال -زایشگاه در طرح ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش به مادران اعلام آمادگی کردند.



پیام تبریک روز پزشک

عبدلله. عباسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پیامی فرا رسیدن یکم شهریور ماه، روز پزشک را به تمامی سپید پوشان عرصه سلامت که صادقانه در راه ارتقاء این مهم در جامعه تلاش می کنند، تبریک گفت.



در بخشی ازاین پیام آمده است: یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب نامدار ایرانی ، ابوعلی سینا و روز پزشک را به تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تبریک عرض می کنم . بر همگان آشکار است که، ارتقاء سطح سلامت در جامعه تحقق نخواهد یافت، مگر به همت انسان های پرتلاشی که در قاموس پزشکی سختی های کار را به جان خریده و برای توسعه و بهبود این امر از هیچ تلاشی روی گردان نیستند. توفیق روز افزون را برای همه این عزیزان از خداوند منان مسئلت دارم .

جلسه کشوری هم اندیشی کانونهای مذهبی

جلسه کشوری هم اندیشی، سازماندهی و تقویت هیئت ها و کانونهای مذهبی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه با رویکرد زلزله تحت عنوان طرح حضرت زینب(س )در سالن اجتماعات حوزه ریاست توسط مرکز فوریت و حوادث برگزار شد.

این طرح در راستای توانمند سازی جامعه با رویکرداستفاده از ظرفیت کانونها و هیات های مذهبی در کاهش اثرات بلایا بر جامعه با تمرکز کاهش مشکلات روحی و روانی ناشی از بلایا صورت گرفته است.



گروه هدف در این طرح کانونها و هیات های مذهبی استان بوده که در شش استان کشور از جمله قم، اصفهان، فارس، سمنان، یزد و گلستان بصورت پایلوت برگزار می شود.

در این طرح معاونت باسازی و باز توانی سازمان مدیریت بحران کشور ، اداره کل مدیریت بحران استان ودانشگاه علوم پزشکی که بعنوان مجری طرح می باشد مشارکت دارند.