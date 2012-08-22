جشنواره سراسری فرهنگی، پژوهشی دانش آموزان پسر برگزیده آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد درآئین افتتاحیه این مسابقات گفت: 256 دانش آموز برگزیده از سراسر کشور در سه رشته شعر، داستان و مطالعه و تحقیق در این جشنواره حضور دارند.

حجت الاسلام مصطفی شجاعیان افزود: ازهررشته سه نفر توسط هیئت داوران به عنوان برگزیده کشوری انتخاب می شوند.

وی بیان داشت: برگزاری این مسابقات و جشنواره ها تجربه ای اطمینان بخش ونمایشی شکوهمند از هنر در عرصه تعلیم وتربیت وطریقی بایسته در روشهای فعال و اثر بخشی یاددهی ویادگیری است.

شجاعیان با بیان اینکه 10 کمیته برای برگزاری این جشنواره فعالیت می کنند، اظهار کرد: این جشنواره ها باهدف استفاده از توانمندیهای ویژه استانها، تبادل تجربه مربیان به میزبانی استانهای کشور ودر پنج استان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: شکوفایی وشناسایی استعدادهای دانش آموزان از اهداف مهم برگزاری این مسابقات در کشور است.

معاون پرورشی وفرهنگی آموزش وپرورش استان با بیان اینکه مطالعه وغنای فکری ارزشمند ترین اصل نویسندگی برای نوجوانان وجوانان است، افزود: هنرمندان با ارزش گذاری به جایگاه قلم وهنر نقش اساسی در تقویت بنیه فرهگی نظام دارند.

مراسم افتتاحیه این مسابقات با حضور مسئولان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش کشور، مربیان وسرپرستان استانها، مسئولین کمیته های جشنواره وآموزش وپرورش استان وجمعی از مدیران دستگاههای اجرائی استان و دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات برگزار شد.