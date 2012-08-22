  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

رشید:

709 پروژه عمرانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسند

709 پروژه عمرانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسند

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی از بهره برداری از 709 پروژه عمرانی، خدماتی، کشاورزی و زیر بنایی طی هفته دولت در این استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت برنامه های هفته دولت اظهار کرد: دو میلیون و ۵۲۸هزار و ۷۶۸میلیون ریال برای این تعداد پروژه سرمایه گذاری و هزینه شده است.

 وی بیان کرد: همچنین در این هفته عملیات اجرایی 13 پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر 72 هزار و 975 میلیون ریال در بخش های مختلف استان آغاز می شود.

وی با اشاره به تفکیک پروژه ها در شهرستانهای خراسان جنوبی گفت: 201 پروژه با اعتبار یک میلیون و 208 هزار و 475 میلیون ریال در شهرستان بیرجند به بهره برداری خواهد رسید.

 وی با بیان اینکه شهرستان بیرجند بیشترین پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت را دارد، عنوان کرد: راه و شهرسازی، نوسازی مدارس و شهرداری بیشترین پروژه ها را در این شهرستان دارند.

 استاندار خراسان جنوبی پروژه های آماده بهره برداری در قاین را 107 پروژه با اعتبار 325 هزار و 328 میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: افتتاح 9 پروژه راه و شهرسازی 16 پروژه برق رسانی،  9 پروژه شهرداری ، دو پروژه  ورزش و جوانان و 9 پروژه گاز رسانی از شاخص ترین پروژه های این شهرستان هستند.

وی از افتتاح 46 پروژه با اعتبار 547 هزار و 169 میلیون ریال در شهرستان فردوس خبر داد و بیان داشت: 46 پروژه  با اعتبار71 هزار و 613 میلیون ریال در شهرستان سربیشه به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: همزمان با هفته دولت در شهرستان نهبندان نیز 96 پروژه با اعتبار 7 هزار و 788 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

 وی عنوان کرد: منابع طبیعی با هفت پروژه، جهاد کشاورزی 25 پروژه، بسیج سازندگی  14 پروژه و برق با 13 پروژه بیشترین تعداد پروژه را در نهبندان داشته اند.

رشید، تعداد پروژه های قابل افتتاح شهرستان سرایان را 49 پروژه اعلام کرد و افزود: در شهرستان درمیان 91 پروژه با اعتبار 44 هزار و 705 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در شهرستان بشرویه نیز 37 پروژه با اعتبار 133 هزار و 268 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1678342

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها