به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال عصر امروز چهارشنبه تیم داوری هفتادو پنجمین دربی پایتخت را معرفی کرد. بر اساس این انتخاب محسن ترکی به عنوان داور وسط قضاوت هفتاد و پنجمین دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال را برعهده خواهد داشت و حسن کامرانی فر و رضا سخندان نیز کمک‌های او در این دیدار خواهند بود، ضمن اینکه احمد صالحی نیز به عنوان داور چهارم در هفتاد و پنجمین دربی پایتخت حضور خواهد داشت.

حسین عسگری رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال ضمن تایید خبر فوق توانایی و تجربه محسن ترکی را دلیل انتخاب او توسط کمیته داوران اعلام کرد.

هفتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 18 روز جمعه در هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.