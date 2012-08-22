ساختار کنونی شهرداری گرگان پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر چهارشنبه در نطق پیش از دستور چهارصد و چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی با بیان این مطلب افزود: با تاکید بر اهمیت و ضرورت ارایه طرح و برنامه از سوی شورای شهر به مدیریت شهری گفت: ارایه طرح و برنامه شهری به شهرداری توسط شورای شهر امری ضروری است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف شورای شهر ارایه طرح و پروژه های عمرانی به شهرداری است که متاسفانه شورای شهر گرگان در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر همچنین با تاکید بر اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر باید به طور دقیق در شهرداری اجرا گردد، خاطر نشان کرد: شورای شهر باید نظارت بیشتری بر اجرای د قیق مصوبات در شهرداری داشته باشد.

گرزین ادامه داد: همچنین شهرداری در تنظیم قراردادها باید دقت بیشتری داشته باشد تا از انحصار طلبی فعالیت ها جلوگیری شود و شرایطی فراهم گردد که همه شهروندان از حقوق مساوی در این زمینه برخوردار شوند.

این عضو شورای شهر گرگان در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود به تشریح سیره حکومتی امام علی (ع) پرداخت و توجه به این سیره را در حل بسیاری از مشکلات مدیریت شهری موثر و کارساز دانست.

وی با بیان این مطلب که در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد، تصریح کرد: گروهی معتقدند برای دست یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی می توان استفاده نمود که براساس این دیدگاه، سیاست بر هیچ یک از ارزشهای انسانی متمرکز نیست و سیاست مدار کاری به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه بوده و تفکر دیگر، سیاستی است که هدف محوری آن خدا می باشد و بر پایه ارزش های انسانی استوار است.