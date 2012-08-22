23 هزار گلستانی از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاریهای استان از پیشرفت پروژه های گاز رسانی طرح مهر ماندگار استان ابراز رضایت کرد و گفت: پروژه های گازرسانی طرح مهر ماندگار استان با تلاش کارکنان شرکت به سرعت در حال اجراست که انشاء الله برابر برنامه تعیین شده به بهره برداری خواهند رسید.



وی افزود: در مجموع 30 پروژه گازرسانی طرح مهر ماندگار استان گلستان فعال بوده و با همت کارکنان شرکت با شتاب در حال اجراست که خوشبختانه همه آنها تا کنون معادل 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرعامل گاز گلستان تصریح کرد: این پروژه ها در سطح استان پراکنده هستند که شهرستان گنبد با داشتن 10 پروژه روستایی بیشترین تعداد پروژه گاز رسانی را دارد.

وی اذعان داشت: سایرشهرستانهای استان نیز به ترتیب رامیان با چهار پروژه، گالیکش و کلاله هر کدام سه پروژه و همچنین گرگان، آق قلا، گمیشان، مینودشت و مراوه تپه نیز هرکدام 2 پروژه گاز رسانی را در کارنامه طرح مهر ماندگار دارند.



مدیرعامل گاز گلستان، با بیان اینکه پروژه های مهر ماندگار از برنامه های ویژه و بسیار با اهمیت دولت است، افزود: برای 30 پروژه مذکور اعتباری معادل 107 میلیارد و 350 میلیون ریال بودجه برآورد شده است.