  1. استانها
  2. گلستان
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۴

سنگدوینی:

23 هزار گلستانی از نعمت گاز بهره مند می شوند

23 هزار گلستانی از نعمت گاز بهره مند می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گاز گلستان، ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: در هفته دولت تعداد 111 پروژه گاز رسانی با اعتباری بالغ بر 187 میلیارد و 600 میلیون ریال در برنامه افتتاح و یا کلنگ زنی این شرکت قرار دارد که در این رابطه جمعیتی افزون بر 23 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاریهای استان از پیشرفت پروژه های گاز رسانی طرح مهر ماندگار استان  ابراز رضایت کرد و گفت: پروژه های گازرسانی طرح مهر ماندگار استان  با تلاش کارکنان شرکت به سرعت در حال اجراست که انشاء الله برابر برنامه تعیین شده به بهره برداری خواهند رسید.
 
وی افزود: در مجموع 30 پروژه گازرسانی طرح مهر ماندگار استان گلستان فعال بوده و با همت کارکنان شرکت با شتاب در حال اجراست که خوشبختانه همه آنها تا کنون معادل 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرعامل گاز گلستان تصریح کرد: این پروژه ها در سطح استان پراکنده هستند که شهرستان گنبد با داشتن 10 پروژه روستایی  بیشترین تعداد پروژه گاز رسانی را دارد. 
 
وی اذعان داشت: سایرشهرستانهای استان نیز به ترتیب رامیان با چهار پروژه، گالیکش و کلاله هر کدام سه پروژه و همچنین گرگان، آق قلا، گمیشان، مینودشت و مراوه تپه نیز هرکدام 2 پروژه گاز رسانی را در کارنامه طرح مهر ماندگار دارند. 
 
مدیرعامل گاز گلستان، با بیان اینکه پروژه های مهر ماندگار  از برنامه های ویژه و بسیار با اهمیت دولت است، افزود: برای 30 پروژه مذکور اعتباری معادل 107 میلیارد و 350 میلیون ریال بودجه برآورد شده است.
کد مطلب 1678352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها