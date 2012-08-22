لزوم بازسازی بافتهای فرسوده شهری گیلان/ رعایت اصول فنی ساختمان سازی روز دنیا

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت با پرداخت تسهیلات برای نوسازی بافتهای فرسوده زمینه نوسازی و بهسازی این بافتها را در شهرهای کشور فراهم کرده است، افزود: ساخت و ساز در بافتهای قدیم شهرها باید متناسب با معماری سنتی و برگرفته از اصول ساختمان سازی روز دنیا باشد.

وی اظهار داشت: احیای مجدد این بافتها زندگی دوباره و رونق بیش از پیش محلات قدیمی فراموش شده را به همراه دارد.

این کارشناس مدیریت شهری توجه به بافت فرسوده را در کاهش جابجایی افراد به بافتهای نوساز و جدید شهری موثر دانست و گفت: مردم ساکن در بافتهای قدیم تعلق خاطر به محل زندگی خود دارند و باید امکاناتی برای آنان فراهم شود تا در همان مکان اقامت داشته باشند.

وی در ادامه به مقوله مهم آتش سوزی در بافت فرسوده شهری اشاره کرد و افزود: اگر در بافتهای فرسوده آتش سوزی رخ دهد یا سقفی فرو ریزد و یا زلزله ای رخ دهد امکان امدادرسانی خودروهای آتش نشانی، آمبولانس و هرگونه کمک دیگر به دلیل بافت خاص و تراکم جمعیت در بافت فرسوده وجود ندارد و یا محدود است.

جعفری اظهار داشت: مسئولان باید برای جلوگیری از هرحادثه غیرقابل جبرانی در این زمینه اقدام اساسی انجام دهند.

وی یادآور شد: با توجه به زمین لرزه های متعدد در شهرهای ایران باید بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده استان در اولویت قرار گیرد.