پادشاه بحرین در دادگاه دانشجویان تهرانی به 100 بار اعدام محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر دانشجویان دانشگاههای تهران عصر امروز در اعتراض به جنایات دولت آل خلیفه و کشتار جمع زیادی از مردم آزادیخواه بحرین عصرامروز دادگاه نمادین محاکمه پادشاه بحرین را در مقابل سفارت این کشور در تهران برپا کردند که در پایان این دادگاه پس از استماع نظر شاکیانی از کشورهای بحرین و یمن و قرائت کیفرخواست و بیانات وکیل تسخیری حکم نهایی این دادگاه نمادین حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین قرائت شد.

بر اساس این حکم با توجه به قتل بیش از 100 نفر و محبوس کردن 4500 نفر از مردم بحرینی، شکنجه 1866 نفر از محبوسین، تخریب بیش از 40 مسجد، زجر و آزار مخالفان و اعمال غیر انسانی ، استفاده از سلاح های آتش زا و گازهای سمی بر ضد مردم غیر نظامی، حمله به روستاها و ممانعت از خدمت رسانی پزشکی به مجروحان درگیری ها، پادشاه بحرین به حبس ابد ، پرداخت دیه مجروحین، پرداخت دیه تمامی کشته شدگان، پرداخت هزینه منازل و مساجد و صد بار اعدام محکوم شد.