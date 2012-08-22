۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۰۱

ارتش سری ارامنه به ترکیه درباره ماجراجویی علیه سوریه هشدار داد

یک گروه ارمنی به ترکیه درباره ادامه سیاستهای خصمانه اش در قبال سوریه و دست زدن به ماجراجویی علیه این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه ، گروه ارتش سری ارامنه که در دهه های گذشته غیرفعال بوده است به دولت ترکیه درخصوص سیاستهایش در قبال سوریه هشدار داده و تهدید کرد اقدامات غیر قابل پیش بینی در قبال ترکیه انجام خواهد داد.

این گروه با صدور بیانیه ای اعلام کرد هرگونه ماجراجویی نظامی از سوی ترکیه یا مداخله مستقیم یا غیر مستقیم ترکیه که سبب به خطر افتادن امنیت و همگرایی اجتماعی ارامنه جامعه سوریه شود با اقدامات تلافی جویانه مشابه از سوی این گروه روبرو خواهد شد. 

گروه ASALA که ازسوی دولت ترکیه عامل بسیاری از حملات در داخل خاک ترکیه و ترور 40 نفر از دیپلمات های ترکیه در خارج از این کشور در دهه های های 1970 و 1980 خوانده می شود از سال 1985 غیرفعال بوده است.

